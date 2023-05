Fiscal Barbosa anunció que su familia saldrá del país porque temen los asesinen: “no es un juego”

La pelea cazada entre el presidente Petro y el fiscal, tiene como génesis el trino del primer mandatario el pasado miércoles 3 de mayo, en el que señaló que el fiscal habría ignorado las alertas que le hicieron para evitar más de 200 muertes que habría cometido el Clan del Golfo.

Un día después, Francisco Barbosa, le respondió durante una entrevista a un medio de comunicación, responsabilizando de cualquier atentado que le pudiera ocurrir a la familia del fiscal Daniel Hernández, al que el jefe de estado ligó públicamente con el mencionado grupo narcoparamilitar.

“Quiero recordarle al presidente de la República, porque creo que se le olvidó que ese funcionario fue víctima de la masacre de la Rochela, porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, que fue reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana, como una víctima por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo el fiscal.

Pues bien, este viernes, desde España, el presidente también le respondió a Barbosa diciéndole que él era su jefe, “yo soy el jefe de Estado” dijo. A lo que el fiscal respondió que es “una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”, aseguró a Revista Semana.

Tras esta polémica, en rueda de prensa en la tarde de este viernes, el fiscal Francisco Barbosa, anunció que su familia saldrá del país porque temen los asesinen “por cuenta de lo que ha ocurrido hoy en Colombia.

Agregó que “esto no es un juego. Esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado. Quiero recordarles, al mismo tiempo, que en este país han asesinado colombianos como Luis Carlos Galán o Rodrigo Lara”.

¿Quién tiene la razón?

Lo dicho por el presidente, lanza una alerta sobre la división de poderes en el país, en este caso entre el ente legislativo y ejecutivo. Para entender quien se equivoca en esta discusión, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, explicó que Petro efectivamente es el jefe de estado, “es el representante del estado colombiano frente a otras naciones y es el representante de la persona jurídica de la Nación ante las demás entidades internamente hablando, pero no es el jefe del Fiscal General de la Nación, ni es el jefe de ninguna corporación judicial, es decir, de la Corte Suprema, El Consejo de Estado o la Corte Constitucional”, indicó en entrevista para RCN Radio.