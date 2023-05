Viva Air no tendría más salvavidas: vicepresidente de Avianca dijo que sería imposible salvarla

Tras el anuncio de Viva Air el pasado 27 de febrero, de cerrar sus operaciones afectando a miles de viajeros a nivel nacional, la Aeronáutica Civil autorizó un mes después la integración de esta aerolínea junto con Avianca, para así lanzarle un salvavidas final. Sin embargo, la entidad planteó seis condiciones que tienen relación con ajustes a los espacios en horarios y con la redistribución equitativa de los mismos con las demás aerolíneas:

1. Que se respeten los derechos de los usuarios de Viva, se les reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar. En todo caso, deberán responder a los pasajeros de Viva afectados por las decisiones unilaterales de la empresa de cesar sus operaciones”, dice el comunicado.

2. “La devolución de los slots que implique agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas (prime) tanto para la temporada Summer como para Winter, tanto en salidas como en llegadas, con el propósito de no incrementar las barreras de entrada que a este mercado genera el acceso a la infraestructura del Aeropuerto El Dorado”.

3. “Mantener el esquema low cost de Viva como opción en materia de transporte aéreo, que materialice opciones a los usuarios”.

4. “La devolución de frecuencias en la ruta Bogotá - Buenos Aires, que resulta particularmente impactada”.

5. “Mantener un límite de tarifas efectivo en las rutas donde el ente integrado queda con el 100 %”.

6. “Garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración”.

Vicepresidente de Avianca dijo que es imposible salvar a Viva Air: ¿cuál es su destino?

En entrevista con Blu Radio, Frederico Pedreira, vicepresidente Global de Operaciones de Avianca, no dio buenas noticias sobre el avance de esta integración. Aseguró que las condiciones de la Aeronáutica no han permito que esto pase. “Las condiciones, como están hoy, son imposibles de aceptar. Por un lado, hay exigencias de mantener capacidad. No hay una decisión en firme, no podemos aceptar”.

Asimismo, señaló que estas condiciones eran viables cuando Viva Air tenía una flota vigorosa, pues ahora paso de tener 22 a 10 aviones, luego de que Latam Airlines y Copa Airlines -dos de los terceros interesados en el proceso de integración-arrendaran alguno de ellos.

“Latam ya se llevó 10 aviones que eran de Viva Air, los últimos cinco está semana. Hoy eso es algo muy negativo para la capacidad de operación de Viva (...) tienen como objetivo que Viva no sea salvada”.

Pedreira dijo estar dispuestos a aceptar las condiciones para proteger a los pasajeros. Mientras que respecto a los slots- turnos de despegue y aterrizaje asignados a una aerolínea en un determinado aeropuerto- “Se tienen que lograr que sean coherentes. “Si no se tienen los aviones ni los slots, la operación no es viable”.

Finalmente, el vicepresidente de Avianca, indicó que si hasta el 9 de mayo no “hay algo que cambie, va a ser imposible salvar a Viva”.