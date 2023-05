“Es una falsedad”: Petro se despachó contra medio que tergiversó aplausos en Congreso de España

El presidente colombiano Gustavo Petro llegó el pasado martes 2 de mayo a España para llevar a cabo una agenda internacional que fortalezca la relación bilateral y que concerte respaldo para su política de ‘paz total’. Su mediático paso por el Congreso de España ha provocado miles de reacciones y ahora el propio presidente contestó en redes sociales a un medio de comunicación que confundió los aplausos que recibió el mandatario en ese recinto.

Y es que recordemos que este miércoles 3 de mayo el presidente asistió a visitar a los parlamentarios de ese país para dar algunas palabras en su visita diplomática e invitarlos a construir una ‘España potencia mundial de la vida’, como lo plantea en su Gobierno para Colombia, en pro de la protección del medioambiente.

El presidente generó ‘sinsabores’ en el parlamento europeo y en videos quedó registrado cómo varios salieron del recinto ante su presencia, mientras otros lo aplaudían. Y es que cabe recordar que los diputados de Vox, partido de ultraderecha de ese país, decidieron ausentarse del acto en el Congreso de los Diputados al inicio del discurso que ofreció Petro hoy como parte de los actos programados en el viaje a España.

En medio de su salida, el resto de parlamentarios aplaudían al presidente Gustavo Petro tras su llegada al recinto para dirigirse a ellos y ellas. “Tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en el Congreso un aplauso así de prolongado cuando me retiré de allí”, dijo al término del aplauso y tras la salida de los parlamentarios ultraderechistas.

Gustavo Petro se despachó contra medio de comunicación

Ante lo sucedido en el Congreso de España, Blu Radio decidió sacar un video en el que sugiere que los aplausos que suenan en medio de la salida de los parlamentarios de Vox son para ellos, quienes están abandonando el recinto, por lo que el presidente estalló en redes sociales, además de llamar “fascistas” a los políticos que salieron del recinto.

“Esta es una falsedad. No se cómo o bajo qué ética, un medio de comunicación social puede poner la verdad de cabeza solo por un objetivo político que se deshace por la falsedad. No amigos de Blu, el resto del Congreso no aplaudió a Vox, la bancada que escucha a los fascistas. Aplaudió fue al presidente su país, amigos. Al Presidente de Colombia”, dijo directamente respondiendo al trino el mandatario.