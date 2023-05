Mientras unos se fueron, los otros lo aplaudieron: Petro generó ‘sinsabor’ en parlamento español

El presidente colombiano Gustavo Petro llegó a España para llevar a cabo una agenda internacional que permita robustecer la relaciones bilaterales en lo económico y comercial, pero también hablar sobre su proyecto que ha denominado ‘la paz total’. El presidente generó ‘sinsabores’ en el parlamento europeo y en videos quedó registrado cómo varios salieron del recinto ante su presencia, mientras otros lo aplaudían.

Y es que cabe recordar que los diputados de Vox, partido de ultraderecha de ese país, decidieron ausentarse del acto en el Congreso de los Diputados al inicio del discurso que ofreció Petro hoy como parte de los actos programados en el viaje a España.

En medio de su salida, el resto de parlamentarios aplaudían al presidente Gustavo Petro tras su llegada al recinto para dirigirse a ellos y ellas. “Tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en el Congreso un aplauso así de prolongado cuando me retiré de allí”, dijo al término del aplauso y tras la salida de los parlamentarios ultraderechistas.

Ultraderecha en España rechaza visita de Petro

Tras abandonar el salón de plenos junto a sus compañeros, el congresista líder de Vox, Santiago Abascal, dijo a periodistas que “Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido”, en referencia a Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación independentista vasca EH Bildu, que cuenta con cinco diputados en el Congreso español.

“Esto no es más que una muestra de la política internacional de este Gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia”, dijo el presidente de Vox, quien justificó el “gesto” de abandonar el pleno en que Petro “tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado de dolor”, del que “no se ha arrepentido”. De igual forma, Abascal respondió: “Únicamente estoy cuestionando la visita de Petro a España y que se le ponga alfombra roja”.

Petro confiesa que siente temor por no cumplir esperanzas

En el Congreso Español el presidente se pronunció sobre varios temas y entre estos acotó que siente temor por no poder cumplir con la esperanza de cambio que prometió en su campaña.

“En mí se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo las calles, las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí no más en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país. Temores de no poderlo hacer, creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir lo que la historia demanda de él”, dijo como parte de su intervención.

Además, el mandatario dijo que la ciencia es el camino para concretar un mejor futuro para la humanidad, por medio de la política progresista, que es basada en este campo del conocimiento.

“Política hoy tiene que ver con vida, cambio y con los tiempos en donde la humanidad no se dejó autodestruir y puso sobre la mesa del planeta unos nuevos criterios de existencia (...) No es posible tener una potencia mundial de la vida si el toda la humanidad no lo intenta”, agregó Petro a su discurso, invitando a esa nación a hacer alianzas para contribuir al cuidado del planeta tierra, como una de sus principales banderas a nivel internacional.