De punta en blanco apareció Irene Vélez ante el Rey de España, luego de críticas por usar tenis

La ministra de Minas, Irene Vélez, no sólo ha sido tema de conversación sobre su posición frente a no firmar más contratos de exploración de petróleo y plantear una agenda decidida a generar una transición energética; también sobre su sencilla forma de vestir. En más de una ocasión, la jefa de esa cartera ha aparecido en actos protocolarios con tenis. Una prenda que ha causado polémica, pero también apoyo desde distintos sectores, incluso políticos.

“Me pregunto qué hubieran dicho los petristas si una funcionaria ministra del Gobierno de Duque hubiera recibido así a una delegación extranjera”, dijo el periodista, Diego Santos, luego de que Vélez apareciera con estos zapatos a finales de agosto de 2022, al momento de recibir una delegación española. “Una vez no me querían dejar entrar a un evento porque no llevaba corbata y estaba en tennis. Siempre estaré orgulloso de ser un ciudadano de a pie. Ojalá en Colombia no sigan primando los estigmas, sobre la capacidad y la esencia de la gente, que es su valor real”, dijo el excandidato presidencial Camilo Romero.

Irene Vélez se defendió por usar tenis ante visita al Rey de España

En medio de la agenda diplomática del presidente Petro por España, este miércoles, se desarrolló el encuentro con los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el Palacio de la Zarzuela y en el Palacio Real de Madrid. Allí, no sólo asistió el jefe de estado colombiano y la primera dama, también lo hizo, la ministra de Minas, Irene Vélez.

Luciendo un vestido largo de seda en color azul, saludó y posó ante las cámaras durante el evento. Esta prenda, fue la excusa de Vélez para responder ante las críticas, luego de conocerse que horas antes se había presentado en tenis, ante los reyes de ese país.

“Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy”.