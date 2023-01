“Irene Vélez sí mintió”: ex viceministra de Minas, Belizza Ruiz

La ministra de Minas, Irene Vélez, sigue en el ojo del huracán, luego de sus declaraciones en Davos sobre los años que tiene el país de reservas de gas natural, cuyos datos habría sacado de un informe que no corresponde a la realidad, según aseguró en una entrevista la saliente viceministra de Energía, Belizza Ruiz y que asegura que su exjefe mintió.

Puede leer: Exviceministra de Minas dice que tiene pruebas de que Irene Vélez mintió

Después que el presidente Gustavo Petro aceptara la renuncia de Ruiz, la exfuncionaria aseguró en varios medios de comunicación que la ministra Vélez mintió, porque presentó informes falsos y puso en juntas directivas a varios funcionarios a dedo y no cumplen con los requisitos técnicos.

El informe al que hace referencia es al titulado “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa”, en el que aborda los recursos gasíferos del país y que fue presentado en diciembre pasado por Irene Vélez.

Con ese documento, la ministra Vélez sustenta que Colombia no necesitaría nuevas exploraciones de gas porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta 2042.

Ex viceministra aseguró que Irene Vélez le mintió al país

“Realmente sentí que en el despacho del Viceministerio se estaban violando esos principios en el hacer profesional y eso fue lo que en definitiva me motivó a entregar esa carta. Pero tenía que entregársela directamente al presidente de la República. La entregué el 6 de enero, pero, por mi desconocimiento en términos jurídicos, era una carta motivada”, dijo la exfuncionaria a la revista Cambio.

Al cuestionamiento de si la ministra mintió dijo que “sí y yo tengo la prueba. Esa prueba va a salir, no me la vayan a pedir hoy. La presentaré luego. Sí mintió porque la Dirección de Hidrocarburos, que pertenece al que era mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas. O sea que sí hubo una comunicación no solamente del director de Hidrocarburos. En ese sentido, mintió. Yo quisiera que mi nombre lo retire de ese documento, o sea, le pediría con todo el respeto a ella, que lo retire”.

En noticias Caracol presentó esa prueba que dice textualmente: “tú me indicas qué debemos hacer, mi sugerencia ministra es que por lo menos no publiquemos reservas porque nos metemos en un problema”.