“No sabemos si está vivo”: familia de Andrés Castañeda, otro colombiano preso en El Salvador acusado de pandillero

Luego de conocerse el caso a nivel nacional de José Antonio Potes, colombiano que estuvo preso en El Salvador acusado arbitrariamente de pandillero, surge un nuevo caso de otro colombiano que estaría en la misma situación y su familia pide que sea liberado. Andrés Castañeda, como es su nombre estaría preso acusado de ser pandillero en ese país, tal como hace varias semanas lo estuvo Potes. Como ellos dos, habrían 19 colombianos más.

Andrés Castañeda es del municipio de Cartago, no tiene antecedentes penales en Colombia, tiene a dos hijas y se fue buscando un mejor futuro económico y de calidad de vida para su familia en El Salvador, pero terminó preso acusado de ser un pandillero, a pesar de que, según su familia, no lo es y las sospechas de que sea así no tienen fundamento.

Su familia ha explicado que no tiene contacto con él tras haber sido capturado en una redada y que ni siquiera saben si está vivo o muerto. Pero se conoce que su caso no es el único pues al parecer habría por lo menos 19 connacionales más presos en ese país bajo las mismas circunstancias.

Para muchos las políticas contra la criminalidad del presidente Nayib Bukele han sido efectivas y a nivel internacional su gobierno ha sido visto como el más seguro de la región, pero la versión de la familia de Castañeda señala que muchos inocentes podrían estar quedando en medio de las redadas que han llevado a cabo las autoridades.

“No sabemos si está vivo, si está muerto”, dice Blanca Lucila González, mamá de Castañeda, a Noticias Uno. 20 días después de llegar a El Salvador, Castañeda fue apresado por las autoridades de ese país. Su familia dice que no tiene ningún tatuaje distintivo de alguna pandilla y que el pasado 7 de diciembre fue capturado injustamente.

Al parecer, Castañeda se encontraría en el Centro Penal de Jucuapa de ese país según información revelada por ese mismo medio, donde también habría sido apresado José Antonio Potes y otros dos colombianos.

La mamá de Andrés Castañeda emitió un llamado al Gobierno salvadoreño y le pidió que por favor deje en libertad a su hijo. Los datos oficiales de la Cancillería, al parecer darían cuenta de que por lo menos 21 colombianos en total estarían presos en ese país acusados de pertenecer a las pandillas.