“Eso no es Colombia y Gustavo Petro no nos representa”: Presidente llegó a España tras su discurso del 1 de mayo

Luego de su polémico discurso desde una de las ventanas en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se subió al avión presidencial para viajar a España en compañía de su esposa, Verónica Alcocer, y varios de sus ministros.

Finalmente, a las 5:01 de la madrugada (hora en Colombia) de este martes Petro llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Ahí fue recibido por una delegación del Gobierno español y miembros de la Embajada colombiana.

Quienes recibieron al mandatario colombiano, que lo esperaban al final de una alfombra roja, eran el embajador de España en Colombia, Joaquín María de Aristegui Laborde; el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, y el representante Institucional de las Fuerzas Armadas en la Comunidad Autónoma de Madrid y jefe del Mando Aéreo General, general de División Julio Nieto Sampayo.

En la salida del aeropuerto lo esperaban varios miembros de la comunidad colombiana en España, quienes con pancartas y gritos de júbilo, mediante los cuales le dieron la bienvenida y le manifestaron su apoyo.

Colombianos recibieron a Petro en España Foto: Presidencia de Colombia

Sin embargo, no ocurre lo mismo en redes sociales, donde han criticado fuertemente al mandatario por el discurso ‘revolucionario’ que dio en el Día del Trabajador. “Disculpen a Colombia por lo que van a ver estos cuatro días de visita de Estado. Eso no es Colombia y Petro no nos representa”, se lee en uno de los mensajes en Twitter.

Agenda de Petro en España

Se espera que el mandatario colombiano se reunirá con el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, donde asistirá a la firma de instrumentos de cooperación entre los dos países. También se entrevistará con los Reyes de España, Sus Majestades Felipe VI y Letizia, en el Palacio de la Zarzuela y en el Palacio Real de Madrid.

Además, brindará un discurso ante el Congreso de los Diputados, en sesión conjunta con el Senado, y visitará el Ayuntamiento de Madrid, donde recibirá la Llave de Oro de la ciudad por parte del Alcalde José Luis Martínez-Almeida.

La delegación de Colombia para esta visita está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; la jefa de Despacho de la Presidencia de la República, Laura Sarabia; la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza; la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa; el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete; viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Francisco Coy Granados, y la presidenta de ProColombia, Carmen Cecilia Caballero, entre otros.