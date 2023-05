“Nos han reducido el concepto de libertad”:Gustavo Petro durante ‘balconazo’

A esta hora el presidente Gustavo Petro se pronuncia en su nuevo “balconazo” frente a ciudadanos que llegaron hasta la Plaza de Armas en la Casa de Nariño.

El mandatario aprovechó para defender sus reformas y le encomendó a los ministros la responsabilidad de sacarlas adelante. El mandatario hizo una reflexión sobre la sociedad colombiana y aseguró que los compatriotas no tienen libertad.

Frases más destacadas

- “Una persona es más libre mientras más satisfaga sus necesidades fundamentales”.

- “Estamos viviendo una situación similar a la de Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha”, añadió.

- El presidente Petro dijo que “el pueblo trabajador debe estar al lado de las transformaciones de Colombia”.

“Hay quienes dicen que tenemos de los mejores sistemas de salud del mundo, dicen que si se mejora la jornada laboral, entonces se volverá tan costoso el trabajo que el empresario no tomará más puestos del trabajo y, al contrario, botará a las calles a los trabajadores que ahora tiene. ¡Mentiras! Un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores”.

“La libertad básicamente consiste en superar las necesidades del ser humano, una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales”.

“Fue el genio de Bolívar el que descubrió esa norma muy prematuramente. Él, también liberal, no sabía de socialismo más que de revoluciones como las que se habían hecho en Francia, pero entendió que su Ejército no podía lograr ese objetivo si no entraban esa mujer y ese hombre trabajadores”.

“Aquí enseñan a olvidar al que lucha por el pueblo, al que lucha por la libertad, al que lucha por la democracia. Ojalá algún día podamos traer el cuerpo de José María Melo, al único que quieren olvidar porque era indígena y no blanco”. “Las élites gobernaron Colombia hasta que el pueblo triunfó. Unas élites que se han acostumbrado a la mentalidad del esclavista, no ven la libertad, creen que entre más derechos se le entregan al pueblo menos libertad habrá”.

“Pareciera un triunfo impuesto quizás por una moda, un pueblo que supo estallar en manifestaciones, que supo poner la problemática social en la mesa de la discusión, que supo a pesar de 80 asesinatos, de pérdidas de ojo, de jóvenes detenidos, supo colocar en la discusión pública la reforma social”.

“Gracias a esa lucha, hoy estoy aquí. Si no hubiera sido por ellos, aquí, frente a una plaza desierta, estaría uno más de los mismos. Quizá hubiera tenido que estallar de nuevo el pueblo. Pero ese estallido social puso en el centro del país la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación social”.

“Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo, un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia y que no molestaría más, que se iría tranquilo a vivir de su pensión, como si nada hubiera pasado, repitiendo un gobierno más de los mismos, me parece que ese no es nuestro destino, que nuestra función en la historia de Colombia es otra, la de lograr triunfar en las reformas”.

“Lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, con Pumarejo, con Gaitán. El pueblo no puede dormirse, el cambio social implica una lucha permanente, que se da con un pueblo movilizado y al frente tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera porque no nos debe llamar a la tristeza, a ocultar el que la mayoría de Colombia pertenece a una clase obrera”.

Noticia en desarrollo...

¿Por qué salió Petro al Balcón?

El mandatario hoy se enfrenta a sus más altos niveles de desaprobación. En menos de 1 año de gobierno sólo lo respalda el 35% de los ciudadanos, según INVAMER. Pero no solo su imagen está por el suelo entre los colombianos. En el Congreso se han diluido sus alianzas más importantes. Además del remezón de su gabinete que implicó el despido de los ministros.

Se cree que el mandatario pretende aprovechar las movilizaciones de este lunes, como una oportunidad para ganar fuerza entre los ciudadanos y lograr sacar adelante las polémicas reformas que se han convertido en tema de debate nacional. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo manifestó en las últimas horas que no saldrá a las calles. Dijeron que no dejarán que su marcha sea politizada por un gobierno.

A pesar del panorama político, Gustavo Petro pareciera estar desesperado. Sin embargo, continuará adelante en una redefinición de lo que será el rumbo de su Gobierno.