¿Insólita respuesta? Daniela Álzate, mujer que se negaba a pagar los servicios adquiridos salió a defenderse

Hace varios meses una mujer residente en Medellín se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios la denunciaran porque se negaba a pagar los distintos servicios que solicitaba, entre los que se destacan, taxis, buses y restaurantes. Tiempos después la ciudadana fue identificada como Daniela Álzate.

Asimismo, sus familiares salieron en su defensa en donde indicaron que la mujer padece de un trastorno de bipolar y que por aquel momento se resistía a seguir con su respectivo tratamiento. Sin embargo, hace pocas horas Álzate salió a defenderse a través de sus redes sociales.

En medio de la serie de clips la mujer buscó justificar sus acciones indicando que se encuentran en embarazo y por el momento no cuenta con ningún trabajo. Además, aprovechó su apareció para pedirle a la gente que la ayude a dar con el paradero del papá de su bebé y quien sería su pareja desde hace un tiempo y está fuera del país, ya que cuenta con nacionalidad Irlandesa según ella, si el hombre aparece ella no tendría que llevar a cabo este tipo de situaciones.

Por otra parte, Daniela también aseguró que no pagó los servicios prestados, pues para ella “fue malo” y en otros porque no contaba con el dinero. La mujer indicó que desea pasar una maternidad tranquila y por ende, no puede trabajar, pidiéndoles a sus seguidores que se pusieran en sus zapatos y resaltó que espera que no la sigan acosando en los centros comerciales que visita, las calles y las redes sociales.