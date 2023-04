“No sé qué llevarle de comer a mi hija”: Heladero llorando bajo la lluvia recibió tremenda sorpresa

A través de redes sociales se conocen historias que llegan al corazón. Esta vez la solidaridad de un joven cambió la vida de un hombre que se dedica a la venta de helados. El noble gesto conmovió a los internautas, quienes no dudaron en halagar a la persona que se compadeció, y con su “buen corazón”, ayudó a alguien que de verdad necesitaba de su ayuda. Ya sea con dinero o con algún regalo, lo importante fue que logró alegrar el día de este hombre.

En medio de un día lluvioso, un joven se percató que algo inusual estaba ocurriendo en la calle. A pesar del aguacero que estaba cayendo ese día, había un hombre tratando de esconderse del agua, empapado y con un carrito de helados en su poder. Lo que llamó la atención fue su conmovedor llanto. Al parecer, sus ventas no iban muy bien, y con la lluvia, las cosas no iban a ser mejor.

Jhon Saúl Rivera, un TikToker reconocido en redes, fue quien tuvo frente a sus ojos el suceso. De inmediato, con cámara en mano, salió a ayudar y compartió la emotiva anécdota de este vendedor de helados, que pasaba un mal momento bajo de la intensa lluvia. Rivera decidió invitarlo a pasar a su casa y preguntarle por su vida personal: la historia lo dejó perplejo.

“Yo no tengo la culpa de haber nacido así, así como soy la gente no me ayuda, a veces me siento a llorar, porque no sé qué llevarle de comer a mi niña, ojalá los que me vean, me ayuden, me compren heladitos”, dijo el heladero en medio de lágrimas en un video.

En medio del llanto, el heladero contó cómo vive su vida diaria. Según él, y aunque pocos lo crean, sus ventas diarias son de $16.000 pesos. Pero hay un dato más alarmante: el carrito de helados no es de su propiedad, por lo tanto, debe pagarle alquiler al dueño por valor de $8.000 pesos. En conclusión, sus ganancias serían de aproximadamente $8.000 pesos diarios.

Pero no todo fue lágrimas y tristeza. Este hombre no imaginó que Jhon Saúl tenía una sorpresa para él. El regalo que recibió le sacó lágrimas de emoción.

“Yo lo vi a usted parado en esa esquina y algo dentro de mí me rompió el corazón”, dijo Jhon Saúl Rivera.

El creador de contenido sacó un fajo de billetes y se lo regaló al heladero para que pudiera compartir un rato agradable con su hija. Al ver la sorpresa, el hombre quedó impactado y no pudo contener sus lágrimas. De inmediato, usuarios en redes salieron a reconocer la noble acción de este hombre que se volvió viral en redes sociales.