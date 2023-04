‘Como a perro en misa’: Juan Guaidó es rechazado por Gobierno Petro tras entrada “inapropiada” a Colombia

El canciller Álvaro Leyva entregó declaraciones por la llegada de Juan Guaidó a Colombia. El líder de la oposición venezolana habría ingresado al país caminando con la ilusión de hacer parte de una Cumbre sobre Venezuela que se realizará en Bogotá en la Cancillería, y a la que asistirán delegaciones de 15 países. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró que Guaidó “no está invitado” y lanzó un mensaje que algunos interpretaron como la posibilidad de que sea detenido o deportado.

“No se sabe en donde está Guaidó. No es que quiera participar, es que no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece, corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, dijo el diplomático en rueda de prensa.

Ante las declaraciones del canciller surgieron opiniones divididas. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, salió a defender a Guaidó: “Desde el Congreso rechazamos el trato del Gobierno Petro a Juan Guaidó, voz legítima de la oposición Venezolana”, aseguró.

Por otro lado, la periodista Salud Hernández dijo: “Nuestro canciller prefiere ser amigo de tiranos y criminales. Estaría feliz con Maduro e Iván Márquez. Si hay alguien que tiene derecho a estar en la Conferencia Internacional, es Guaidó”, concluyó.

Sin embargo, ante la tormenta de opiniones, una de las voces más destacadas del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, salió a dar un parte de tranquilidad: “Juan Guaidó vino a la reunión de la oposición venezolana con el Pte Petro. Puede estar tranquilo, Colombia es tierra de libertad y democracia. El gobierno protegerá su vida y brindará las garantías para que pueda reunirse con la Diáspora y permanecer aquí el tiempo que desee”, aseguró el político.

A pesar de la polémica que suscitó el pronunciamiento del canciller Álvaro Leyva, la Cumbre sobre Venezuela seguirá en pie, eso sí, sin Juan Guaidó.