Exclusivo sector de Bogotá se convirtió en aterrador atracadero: Nadie se escapa

Aunque pocos lo crean, este lujoso sector se convirtió en el peor atracadero de Bogotá: se trata del barrio Cedritos en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. Aunque en el sector todo es lujo y vanidad, los residentes no se escapan de los contantes hechos de inseguridad. Los ladrones están amañados en la zona, al parecer, tratando de cazar como animales su presa, con llamativos elementos de valor.

Ya son varias las denuncias conocidas. Los vecinos manifiestan el temor de salir a la calle, pues allí se presentan múltiples robos a mano armada. Según testigos, incluso han resultado personas heridas con arma blanca, por parte de inescrupulosos delincuentes que atacan a cualquier hora, sin control alguno.

Andrés Granda es una de las víctimas. En las últimas horas, fue brutalmente golpeado por quitarle sus pertenencias. Al parecer, un par de hombres en motocicleta lo abordaron cuando transitaba por una calle del sector. Como el joven se resistió al atraco, fue herido con arma blanca.

“Fui abordado por dos personas en motocicleta que me lanzan un puñal al pecho, luego de esto ya me piden el celular y pongo un poco de resistencia porque había comprado el teléfono hace poco tiempo y estas personas se enojan porque yo no me sé mi contraseña, me piden la clave del teléfono y luego habitantes de la zona empezaron a gritar”, dijo la víctima al Alerta Bogotá.

La situación es tan alarmante que los vecinos han reportado solo en la última semana cuatro robos.

“Ya se han presentado varios casos de hurto en la cuadra específica donde me atracaron a mí. Estas personas que se roban rejas de los edificios, una persona mayor de 70 años fue asaltada”, agregó el joven para el mismo medio.

La concejal de Bogotá, Diana Diago, solicitó a las autoridades tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad en ese sector de Bogotá.

“Preocupa mucho el aumento de los casos de hurto en la ciudad y de homicidios, las bandas delincuenciales cada día más se fortalecen, son más hábiles para buscar víctimas y el Gobierno Distrital totalmente callado”, dijo la Concejal Diana Diago a Alerta Bogotá.

Los habitantes de este lujoso sector de la capital piden a las autoridades aumentar la vigilancia y protección de la zona para evitar una posible tragedia.