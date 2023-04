Con video de Silvestre Dangond, alcalde desmintió su muerte, en redes sociales

El pasado fin de semana un alcalde tuvo que salir en redes a desmentir su propia muerte y para ello usó un popular mensaje en video de una de las presentaciones del cantante vallenato Silvestre Dangond. Esto ocurrió porque en varios grupos de WhatsApp circularon como pólvora mensajes que señalaban que habían atentado en contra del alcalde del municipio Bosconia, Cesar, Edulfo Villar.

De inmediato, la noticia del falso atentado se hizo viral en las redes locales de esta población. Por lo tanto, el propio alcalde tuvo que salir a desmentir las afirmaciones y lo hizo atacando a quienes considera lo quieren ver muerto.

“Aquí estoy vivito y coleando. Salgo a desmentir las versiones de que había sido víctima de un atentado o que me habían asesinado, aquí estamos”, dijo en un video publicado en Facebook.

Además añadió que “a quienes quieran verme de esa manera lamento decirles que el progreso de Bosconia no se detiene y seguiremos trabajando hasta el último día de gobierno. Dios me permita seguir cumpliendo sueños y tener mucha más vida”.

Momentos después, publicó otro clip con una cinta de luto y un video en el que aparecía el cantante vallenato Silvestre Dangond en medio de un concierto gritando: “Me quieren acabar, pero no han podido, nojoda”.

De vendedor de tinto a alcalde de Bosconia

De hecho, la elección de Villar a la alcaldía de esta población fue como de telenovela. Salió de las calles de vender tinto al despacho municipal.

A sus 35 años alcanzó el cargo de primer mandatario en el municipio donde nació y creció, sosteniéndose con la venta de tintos, labor que aprendió de su madre Nubia Estrada.

Sin maquinaria y padrinos políticos, Edulfo Villar, a punta de bingos de barrio y repartiendo café, armó la mejor estrategia que lo llevó a consagrarse alcalde de Bosconia con 5.045 votos, 104 sufragios más que su principal rival Jorge Patiño.

“Armé unos bingos de barrio, esto me permitió hacer muchas cosas importantes, primero hacía la toma de barrio invitando a todo mundo a jugar y en esa invitación la persona me conocía. Lo segundo era congregar un número importante de personas. Tercero les contaba mi historia de vida, de donde venía, quién era y qué podíamos lograr. Yo era la persona que de manera simbólica repartía el tinto a los asistentes y les decía que esto era un acto humilde de servicio y quiero servir a la gente. Que me digan que soy el tintero, no me importa, porque el servir un tinto en las manos es un acto de servicio”, expresó el alcalde de Bosconia, cuando fue elegido.