“No se las tira de macha”: hombre atacó a una mujer que le reclamó por estar mal parqueado

En redes sociales empezó a circular el video de una mujer que se vio afectada por el parqueo de un hombre que en vez de arreglar las cosas con una conversación, terminó atacando tanto física como verbalmente a la mujer que lo estaba grabando. Otro caso de intolerancia que se viraliza en redes sociales.

Todo sucedió, al parecer, el 20 de abril, cuando en la ciudad de Bogotá, un hombre estacionó al frente de una zona prohibida, por lo cual, la mujer se acercó a él y le pidió el favor que se corriera, a lo que el sujeto de una manera bastante grosera, decidió arremeter con contra ella solamente porque era una mujer.

Según lo que se escuchó en el video, el hombre empezó a decir:

“¿Cuál es su marcada?, ¿cuál bobohijueputa de qué?, ¿usted por qué me está grabando a mi?, no me grabe, ¿vamos a tener problemas? se las tira de macha porque está en una mono niña, no se equivoque”, mientras la mujer solamente se limitaba a grabar.

Ante esto, el señor, cogió su celular y empezó a amenazarla y a decirle que iban a tener problemas, además de decirle que no podía decirle nada ni se creyera por andar en una moto.

Sin duda, las reacciones en redes sociales no fueron las mejores, sobre todo porque el hombre se le acercó y la amenazó, además de tirarle su celular para que no lo grabara.

“Como tiene la AUDACIA de enojarse y confrontarla cuando evidentemente es el quien está cometiendo una falta poniendo su carro ahí! Debería existir una cuidad aislada y lejos de la civilización para este tipo de especímenes” fueron algunos comentarios.