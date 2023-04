Radican la ‘Ley Cero cacho’ para tratar la infidelidad como tema de salud pública

En las últimas horas se conoció que la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, radicó en el Congreso de la República este jueves, 20 de abril, la Ley Cero cacho para que desde la infancia se ataque la infidelidad, que sería la raíz de múltiples problemas de la sociedad.

La Ley Cero Cacho busca reformar “la Ley 115 de 1994 para educar en valores, principios, innovación, emprendimiento y educación económica, financiera y aritmética de los negocios, y se otorga un papel preponderante a los docentes y padres de familia en el modelo educativo Cero Cacho”, según dice el texto.

¿En qué consiste la Ley Cero Cacho?

La ley tiene como objetivo modificar el modelo educativo y para esto se tendrá que implementar herramientas para los docente, el personal administrativo, el estudiante y las familias

El texto de la ley dice que: “toda conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial, incorrecta, cruel, que una persona comete hacia otra, que amenaza la institución familiar u que puede afectar la salud física o mental, de una o varias personas y deteriora el tejido social, tales como el consumo de sustancias psicoactivas, el acoso escolar, bullying, infidelidad, violencia de género, violencia contra niños, adolescentes y violencia intrafamiliar”.

“Lo prometimos y le cumplimos al país. Hoy radicamos el proyecto de ley que transformará la educación en Colombia. Dotaremos el sistema de herramientas que orientarán la reconstrucción del tejido social, generará en los estudiantes la cultura empresarial y la erradicación de toda manifestación de violencia”, dijo.

Usuarios de internet se pronunciaron en contra como a favor: “A esa señora le quitan la frase “reconstrucción del tejido social” y se queda sin discurso. Que se vaya a trabajar”, “Ahora sí vamos en camino de un gran desarrollo social y económico... con esta ley todos los habitantes de éste país del Espíritu Santo nos iremos al cielo” y “Cómo es posible que se atreva a decir que esa ley es la más importante que se va a tramitar en el país acaso la salud, la reforma laboral eso no importa porque es más importante la monogamia”.

“La intención es muy buena pero el escenario desde donde se quiera trabajar no es el adecuado”, “Una propuesta de ley cómo está, que aporta en la construcción de sociedad, no se espera le convenga a quienes se lucran del caos y el desorden, “Educa al niño y no tendrás que controlar al hombre”” y “Apoyo para el proyecto combatir el bullying en las instituciones donde nuestros jóvenes están tomando medidas desesperadas con su vida”.