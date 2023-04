Parlamentarios británicos e irlandeses llegarán a Colombia a verificar la implementación del acuerdo de paz

Próximamente estará en el país una delegación de parlamentarios y dirigentes sindicales británicos e irlandeses que le hará monitoreo a la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado con las Farc y la situación de derechos humanos en Colombia.

La visita de esta delegación fue organizada por la campaña británica-irlandesa de solidaridad internacional, Justice for Colombia. “En Justice for Colombia llevamos más de 20 años haciendo seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia y, recientemente, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Hemos venido trabajando de cerca con los sindicatos británicos e irlandeses y muchos parlamentarios de ambos países”, afirmó Hasan Dodwell, director de Justice for Colombia.

La delegación está conformada por los parlamentarios británicos Judith Cummins, miembro del parlamento británico por el Partido Laborista; Paul Maskey, miembro del parlamento por el partido irlandés, Sinn Féin; John Stewart, miembro de la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte por el Partido Unionista del Ulster (UUP), así como también por dirigentes de sindicatos británicos e irlandeses más importantes e influyentes.

Esta será la primera vez que dicha delegación del Reino Unido se reúna con varios de los miembros del Gobierno de Gustavo Petro, incluyendo al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y la Ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, para analizar el estado de la situación política colombiana en temas de DDHH, la paz y los derechos laborales, sociales y de género.

Reuniones en Colombia

Durante su paso por Bogotá, los delegados se reunirán con la Misión de la ONU, sindicatos y defensores de DDHH, entre otros. Así mismo, estarán reunidos con miembros del Partido Comunes, cooperativas de firmantes de paz y visitarán la zona veredal de Tierra Grata, en el César, para monitorear la situación actual de excombatientes de las Farc en términos de seguridad y reincorporación integral.

La delegación también viajará a Cali, epicentro del llamado estallido social, para reunirse con familiares de jóvenes prisioneros en el marco del Paro Nacional de 2021.

“Para nosotros ir a las zonas donde se ha vivido más el conflicto armado, donde se vive más la violencia y la pobreza, es muy importante. Conocer la situación en el campo colombiano donde los líderes sociales están siendo atacados con tanta violencia, donde hay tantos problemas y dificultades en términos de seguridad para los excombatientes, y donde se mantiene jóvenes encarcelados después de las protestas de 2021″ expresó Dodwell.