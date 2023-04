“Esta señora lo que necesita es terapia”, le dice Sandra Borda a congresista que impulsó ley ‘Cero cachos’

Un profundo debate ha despertado en el país la ley ‘Cero cachos’ que recientemente fue radicada en el Congreso, pues mientras para muchos debería ser un delito la infidelidad, otros aseguran que esta reforma es una pérdida de tiempo. Una de las opiniones que llamó la atención fue la de la reconocida investigadora y columnista, Sandra Borda, quien se pronunció luego de conocer las motivaciones personales de la congresista que impulsó la ley.

En entrevista con Blu Radio, la senadora Karina Espinosa dijo que “toda la vida me han sido infiel” y esa fue una de las razones que la llevó a impulsar esta ley incluso desde su campaña al Senado.

“Toda la vida he estado rodeada de hombres infieles y esta cultura de la moda del cacho, que se volvió normal en nuestra sociedad, es lo que queremos combatir y prevenir porque está haciendo mucho daño. Soy hija de padres separados también, sufrí mucho y me deprimí mucho, me he sentido triste”, manifestó al aire.

Luego de escucharla, Sandra Borda le envió un mensaje claro: “Esta señora lo que necesita es terapia; sacar una ley para combatir la infidelidad no le va a resolver el problema”.

Ley Cero cachos, ¿en qué consiste?

Lo que busca Espinosa con este proyecto radicado en el Congreso este jueves, es que desde la infancia se ataque la infidelidad, que sería la raíz de múltiples problemas de la sociedad.

La Ley Cero Cacho busca reformar “la Ley 115 de 1994 para educar en valores, principios, innovación, emprendimiento y educación económica, financiera y aritmética de los negocios, y se otorga un papel preponderante a los docentes y padres de familia en el modelo educativo Cero Cacho”, según dice el texto.

Esta ley tendría como objetivo modificar el modelo educativo y para esto se implementarían herramientas para los docentes, el personal administrativo, el estudiante y las familias.

Sin embargo, en redes sociales no han parado las críticas. “El proyecto radicado por la senadora Karina Espinosa no solo es una afrenta constitucional, raya en el autoritarismo y la censura. La capacidad legislativa de mucho senadores es paupérrima, como sociedad estamos llamados a elegir mejores representantes”, dijo un tuitero.

Otro, señaló: “Aunque ustedes no lo crean, ese vergonzoso proyecto llamado la ‘ley cero cacho’ fue la bandera de campaña de la Senadora del Partido Liberal Karina Espinosa. Los videos son una vergüenza y confirman el bajísimo nivel de muchos congresistas”.