Director del SENA, a rendir cuentas: aprobaron control político en Cámara de Representantes

El próximo 2 de mayo en el recinto de la Comisión VI de la Cámara de Representantes a partir de las 9:30 am el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, se enfrentará a debate de control político.

El debate se cita tras las recientes manifestaciones por parte de la comunidad educativa, las cuales fueron recogidas por el representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, quien citó al debate para que en la Comisión VI de la Cámara explique sus actuaciones.

“Algunos en el Departamento están intentando hacer ver que este debate corresponde a diferencias políticas y eso está muy alejado de la realidad. El control político específicamente corresponde a denuncias que hemos recibido por la comunidad por demoras en nombramientos de docentes en Chiquinquirá, demora en la estructuración de proyectos del Fondo Emprender en Sogamoso y ahora la sede en Tunja, amerita pasar al tablero al director Londoño”, comentó el respecto el representante.

Además, Salamanca sostiene que sería incompresible echar a la basura un predio cedido por la Gobernación desde el 2019, y estudios y diseños que fueron entregados ante el director del Sena desde el pasado octubre del 2022 por parte del Gobernador, Ramiro Barragán.

“El Gobernador le ha pedido al presidente Petro que revise los estudios y diseños de lo que será la nueva sede del Sena en Tunja, lista para inversión. Estos serán unas instalaciones que la comunidad ha pedido y que merecen después de tantos años. Acompaño al Gobernador en que los Boyacenses, merecen la mejor sede posible”, agregó el congresista.

Seguidamente, el representante también hizo observaciones sobre la promesa del director Londoño al asegurar que no se construirá una sino tres sedes del SENA en la capital del departamento. “Dr Jorge. A mí no me molesta que usted nos quiera dejar tres sedes del SENA en Tunja, de hecho, lo apoyo y me parece muy bien que haya reculado y que las marchas estudiantiles permitan estos anuncios. Nos asustaba que nos dejara con el lote abandonado, pero si a falta de uno construye tres, TODO el apoyo”, concluyó.