Puras Duras, iniciativa con mujeres referentes para crear comunidad que rompa ‘techos de cristal’

Desde hace años, los sesgos de género, que inclinan a las personas a pensar que ciertas habilidades o capacidades son propias de uno o de otro dependiendo de su sexo, como si fueran innatas y no susceptibles a desarrollarse, han estado basadas en estereotipos, que terminan generado los ya reconocidos ‘techos de cristal’, es decir, los límites invisibles presentes en las realidades organizacionales y laborales que limitan muchas veces a las mujeres a crecer o a tomar riesgos y ocupar roles en cargos mucho más importantes.

A modo de ejemplo, tan solo en el último informe del Global Entrepreneurship Monitor, la investigación más grande a nivel mundial que mide la actividad empresarial dentro de los países, en el 2022 los hombres tuvieron más probabilidades que las mujeres de iniciar un nuevo negocio, al tiempo que, un año antes, aunque la actividad emprendedora entre mujeres a nivel internacional había aumentado hasta en un 10%, más de un tercio de ellas, es decir, un 35% no se creían capaces de emprender con éxito a pesar de contar con una alta formación.

Parte de estos factores, llevaron en octubre del año pasado, en un evento sobre empoderamiento femenino realizado en Bogotá, a juntar a Karen Carvajalino e Isabella Orduz, dos reconocidas jóvenes en el mundo empresarial que confirmaron que si algo necesita el mundo del emprendimiento son mujeres “puras duras”.

Con esta premisa, estas dos colombianas se propusieron crear una comunidad de mujeres que pudieran compartir sus experiencias, sus miedos e inseguridades, pero que fueran, también, un espacio de inspiración, motivación y de conexiones de valor que les permitiera “creerse el cuento de ser capaces de perseguir un sueño y romper esos techos de cristal”, así nació: Puras Duras.

“Partimos de un podcast en el que entrevistamos a mujeres del mundo de los negocios de la talla de Catalina Acosta, co-founder y CEO de Appen; Carolina Angarita, expresidente de Google y Discovery; Nadia Sánchez, presidente de la Fundación She Is; Ángela Acosta, founder y CEO de Morado; Gigliola Aycardi, co-founder de Bodytech o Adriana Novais, presidente de P&G Colombia, entre otras tantas charlas que se convirtieron en todo un éxito. En menos de un mes, incluso, ya habíamos alcanzado las 1.000 descargas”, afirma Karen Carvajalino, quien es la actual presidenta de la Andi del Futuro, Co-Founder y CEO de The Biz Nation y Linkedln Top voice LATAM 2022.

Gracias a esas entrevistas, ambas jóvenes han avanzado en el objetivo de romper con esa serie de creencias inconscientes del mundo empresarial acerca del empoderamiento femenino y ahora su propósito es salirse del espacio sonoro y crear una generación de mujeres capaces de perseguir sueños, a través, de la elaboración de otros proyectos en el que piensan reunir a reconocidas mujeres con latinoamericanas de diferentes edades.

“Queremos expandirnos a Ciudad de México, São Paulo y Miami, de modo que aquellos testimonios se conviertan en ‘hub’ de innovación y se vuelvan imanes de estas mentes femeninas brillantes para que su impacto siga creciendo”, destaca Carvajalino.

Y es que, aunque existen avances indudables, el techo de cristal aún está presente en América Latina. Según una investigación realizada por el equipo de Estrategia de la agencia regional de comunicación estratégica Another, la brecha salarial de género es aún amplia en México, Argentina, Colombia y Chile.

Además, los hombres obtienen una remuneración 10,3% mayor que las mujeres, según el estudio Punto Salarial del portal elempleo.com que, en alianza con Talent Advisor, examinó compañías en Colombia en las que se demuestra la diferencia de salarios por género en diferentes cargos, por sectores y por nivel de estudio. En todos los rangos, la brecha de género estuvo a favor de los hombres.

Isabella Orduz, Company Helper y Angel Investor (consultora de fundadores en etapas tempranas) y una de las primeras trabajadoras de Rappi, quien resalta que estas entrevistas son un puente que les permite ayudar a cerrar la brecha entre el trabajo de hombres y mujeres y destruir los techos de cristal que hoy las limitan en todos los sectores de la economía y que, “a pesar de su experiencia y talento, no las dejan atreverse a dar el próximo paso. Estamos convencidas de que este podcast hará que seamos pronto una comunidad creciente en América Latina”.

La directiva agrega que han sacado varios aprendizajes, como, por ejemplo, que ser emprendedora es aferrarse a la visión de un mundo que van a construir y que la pasión es clave como factor de éxito. “También, que siempre debemos ser aprendices constantes e incansables en el camino del emprendimiento, así como consolidar al mismo tiempo un equipo capaz y talentoso”, dice la emprendedora.

Enseñanzas que también las han aprovechado las dos cofundadoras de Puras Duras, la comunidad que pretende convertirse en un puente para que más mujeres referentes en el ecosistema compartan sus historias y aprendizajes a lo largo de sus carreras y crear una comunidad que rompa con los ‘techos de cristal’ en Latinoamérica.