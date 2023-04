Ministra de Ambiente rechazó la sustracción de la Reserva Van der Hammen

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aprobó en las últimas horas la utilización de más de 20 hectáreas de la reserva Thomas Van Der Hammen para realización de un proyecto urbanístico que conectaría diferentes sectores de Cundinamarca. El principal objetivo sería ampliar la Avenida Boyacá desde la calle 186 hasta la calle 235. Las discusiones sobre este caso no son nuevas, de hecho, esta fue una de las grandes propuestas del exalcalde Enrique Peñalosa.

Lea también: “Para de sufrir mamón”: Fuerte agarrón entre Claudia López y Peñalosa por el Metro de Bogotá

Tras 12 horas ininterrumpidas se tomó la decisión que sorprendió los distintos sectores implicados, sobre todo aquellos que defienden y buscan prevenir el daño ambiental en la zona. La ministra de ambiente, Susana Muhamad, se mostró en descontento por la decisión.

“Queríamos conocer a mayor profundidad los estudios técnicos que aseguran que la vía y su sistema constructivo no iba a interrumpir los flujos de vida para los que fue declarada la reserva. Me sorprendió el discurso de que las reservas son potreros y que, por lo tanto, podemos seguir avanzando en este tipo de sustracciones. Si son potreros es porque el Sistema Nacional Ambiental no ha cumplido su papel de restaurar ecológicamente la reserva”. Explicó Muhamad en un comunicado.

Al parecer, la jefe de la cartera afirmó que se desconocen los efectos sobre el medio ambiente que puede tener la construcción de vías en una de las zonas naturales más amplias de Bogotá. Por lo tanto, citó a audiencia pública con el fin de que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar y verificar a detalle la decisión.

Más noticias: Escalofriante: Bogotá llegó a 300 homicidios en solo 4 meses de lo corrido de 2023

La ministra criticó que los conceptos técnicos de los estudios no especifican ni hacen un análisis de posibles efectos de la sustracción de la reserva, pero sí habla de un método constructivo tradicional que no brinda garantías de protección a la naturaleza.

¿Qué pretenden hacer en la zona de la reserva?

Buscan hacer tres tramos viales al norte de la capital:

- El primero irá entre la Avenida Guaymaral y la calle 221.

- El segundo tramo, irá entre la Avenida Calle 215 y la Avenida El Polo.

- El tercer tramo irá sobre la calle 200.