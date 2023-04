“Para de sufrir mamón”: Fuerte agarrón entre Claudia López y Peñalosa por el Metro de Bogotá

Enrique Peñalosa reapareció. Esta vez para despacharse nuevamente contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Las figuras públicas se sacaron ‘los trapos al sol’ por la gestión que han llevado en sus alcaldías en cuanto a transporte público y movilidad. Los internautas no pasaron por alto la discusión y se burlaron de la situación con memes y comentarios.

Bien es conocido que la relación entre López y Peñalosa no ha sido la mejor. Sin embargo, esta vez se pasaron de la raya y se fueron a comentarios bastante subidos de tono. Todo arrancó por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien trinó en su cuenta de Twitter su sentir sobre López, se mostró indignado e hizo críticas al “show” que ella le habría hecho a él por el Sistema de TransMilenio. Para rematar, la acusó de gritona.

“Claudia López no es buena para gerenciar...solo para hablar (y gritar)...tanto show de que TransMIlenio era malo y que ella haría mucho metro...no va a dejar contratado un centímetro de la famosa línea 2. Nosotros dejamos CONTRATADA la línea de metro que está en construcción (con muchos más kilómetros que la que ella no va a poder contratar) y además dejamos varias troncales de TransMilenio que están en construcción”. Afirmó Peñalosa en su cuenta de Twitter.

Todo parecía normal hasta que el comentario llegó a ojos de la mandataria, que no dudó ni un segundo en hacer su contraataque.

“A diferencia de tu mezquindad nuestra Alcaldía y yo personalmente he defendido el Metro de Bogotá porque es de la ciudad. El contrato Linea 1 va en 19% de ejecución, Línea 2 sale a licitación y dejamos la prefactibilidad de la Línea 3 a la próxima administración. ¡Para de sufrir mamon!”. Fueron las palabras de López.

Aunque los controvertidos personajes se atacaron sin piedad por la manera en que han gestionado sus administraciones, los usuarios en redes sociales no se quedaron atrás y entraron a la discusión. “Dale con la silla” y hasta “ninguno de los dos hizo un culo por Bogotá” son algunos de los comentarios que se leen en redes a modo burla.

La gente los acusa de no haber hecho nada por la ciudad; por lo tanto, manifiestan que la pelea podría terminar en igualdad de condiciones.