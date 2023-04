Crean campaña para prevenir que la carne de monte de animales silvestres llegue a más mesas en Colombia

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamag ha venido trabajando para disminuir el consumo de carne de monte que proviene principalmente de animales silvestres y que es muy apetecida en los pasados días de la Semana Santa. PUBLIMETRO habló con el biólogo Daniel Cubillos, de la subdirección de gestión ambiental de Corpamag, quién nos explicó en qué consiste esta iniciativa.

Actualmente, se encuentran en peligro por el tráfico ilegal de carne de monte, animales como la guartinaja, lapas, ñeques, puercos de monte, Chigüiros, armadillos, iguanas, tucanes, loros, tortugas, ardillas, iguanas, hicoteas, caimanes y babillas, entre otros.

“Lanzamos una campaña que se llama “No consumas carne de monte”, la idea es mostrarle a todas las personas en nuestro departamento que debemos prevenir la caza masiva de nuestras especies silvestres, entre ellas el caimán, la babilla que también son fuertemente amenazadas”, dijo Cubillos.

Un estudio del Instituto Humboldt determinó que por lo menos 140 especies de la fauna silvestre son objeto de caza para las comunidades rurales en el país.

El grupo de los mamíferos es el más consumido en la ruralidad colombiana (45 por ciento), seguido por las aves (23 por ciento), peces (19 por ciento), reptiles (11 por ciento), anfibios (1 por ciento) y crustáceos (1 por ciento).

Las especies más consumidas en términos de número de individuos son: Cuniculus paca (tinajo, borugo, lapa, guagua o conejo), Dasyprocta fuliginosa (picure, guatín, ñeque, chaqueto), Tayassu pecari (manao, puerco de monte, tatabro, cafuche), Dasypus novemcinctus (armadillo, guerre jerre, cachicamo), Iguana iguana (iguana), Ramphastos tucanus (tucán, paletón), Amazona farinosa (loro), Podocnemis expansa (tortuga charapa) y Sciurus granatensis (ardilla).

Por ello, Corpamag realiza varias campañas de sensibilización en el Magdalena. “Vamos a los principales lugares de comercialización como las estaciones de buses o las carreteras como la de Santa Marta a Barranquilla para tratar de hacer pedagogía en el comprador a no adquirir estos productos ilegales de monte. Sabemos que si no hay comprador no hay demanda”, explica el biólogo.

Las comunidades de la Amazonia y el Pacífico son las que más consumen estos animales silvestres (129 especies). Le siguen la región Andina (100 especies), Orinoquia (78 especies) y Caribe (25 especies).

“A los comerciantes que vemos en la zona les advertimos que con el acompañamiento de las autoridades como la Policía, que tienen el deber de hacer las capturas y este crimen tiene sanciones tanto de la Policía como de Corpamag. También hacemos un llamado a que denuncien a través de los canales de la corporación para nosotros también activar las sanciones”, detalló Cubillos.

También Corpamag activa planes con las alcaldías locales y la Fiscalía con el fin generar más acciones en los territorios para evitar el tráfico de las especies silvestres en el departamento.

El calvario de las iguanas tras la caza de sus huevos

Entre noviembre y diciembre las iguanas entran en su etapa de copulación o apareamiento con el macho y se forman los huevos que son comercializados en esta época del año. Cada incautación Corpamag saca del mercado entre 300 a mil huevos de esta especie.

“Esto se da justo porque en la época de diciembre, arranca la época reproductiva de las Iguanas, que es cuando llegan a esta época de celo después se da la gestación de los nuevos individuos que van a formarse y las personas llegan y hacen la captura de ellas para extraerles sus huevos”, agrega el biólogo.

Los cazadores ven la hembra cuando está hinchada y es cuando comienza el proceso de captura de estos reptiles.

“Allí es cuando nosotros enfatizamos a las personas en cuanto a la educación o sensibilización, porque le están generando un grave maltrato. Primero tienen que hacer artimañas para capturarlas, como treparse a la copa de los árboles y usan todo tipo de artefactos contundentes como palos o piedras para tumbarlas”.

Después estos cazadores les hacen la apertura del vientre donde está el oviducto y sus huevos se los extraen. Todo esto es un proceso que no tiene las más mínimas normas de higiene y no usan ningún tipo de elemento para minimizar ese dolor que parece que no lo sintiera este reptil, pero es un maltrato real.

“Es bueno saber que las iguanas y estos reptiles no muestran en sus rostros ese dolor como nosotros, pero ellas, en esos momentos, sí están sufriendo, porque son seres sintientes y estos cazadores les abren este vientre con tijeras o cuchillas de afeitar o incluso con vidrio le extraen esos huevos y algunos las rellenan con piedras u hojas y otros las dejan así. Su dolor no se ve pero es intenso y muchas son sacrificadas en el proceso”.

Si Corpamag logra incautar mil huevos de iguana, los expertos hacen un cálculo a partir de estas cifras, las cuáles revelan que entre 24 a 25 iguanas habrían sido sacrificadas.

“Eso es lo que tratamos de mostrar en nuestra pedagogía del dolor que hay detrás del tráfico de carne o huevos de monte en la fauna que llega a la mesa y que no debería ser así, porque es ilegal y nosotros realizamos las acciones directas con la Policía para evitar este tráfico”.

Corpamag cuenta con grupos especializados para atender las denuncias que los ciudadanos puedan realizar a través de los canales oficiales.

“Les pedimos a las personas en el departamento del Magdalena que nos informen sobre la tenencia, consumo de estas especies silvestres o de carne de monte. Nosotros podemos desplazarnos para que nos hagan la entrega y devolver estas especies a su hábitat natural”, concluyó Cubillos.

También puede leer: ¡Pobres iguanas! Decomisaron más de mil seiscientos de sus huevos en Montería

El Instituto Humboldt estimó que la mayoría de las especies cazadas en el tráfico de carne de monte (75,1 por ciento) no está bajo alguna categoría de amenaza. Sin embargo, el análisis evidenció que 5,4 por ciento está en peligro crítico, 1,8 por ciento en peligro y 9,9 por ciento bajo la categoría de vulnerable.

La cifra: entre 15 a 20 días las iguanas ponen sus huevos y llegan a albergar entre 25 a 35 huevos. Sólo tienen un ciclo reproductivo anual.

Canales de denuncia de Corpamag

contactenos@corpamag.gov.co o en las redes sociales de Corpamag pueden realizar las denuncias.