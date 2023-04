Exjefes paramilitares y presidente Petro cara a cara: ¿cuál es el motivo del encuentro?

“Los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas, hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo. Yo creo que esa reunión debería darse, es necesario que gobierno y beneficiarios jurídicos de la ley de justicia y paz se reúnan para ver que paso con los bienes, evaluar qué pasó con la ley”.

Con estas palabras, el presidente, Gustavo Petro, abrió la puerta para encontrarse cara a cara con más de 12 exjefes paramilitares, luego de que estos, el pasado 29 de marzo, le enviaran una carta pidiéndole una audiencia.

“Consideramos que un debate público sobre los resultados de la desmovilización de las Autodefensas resulta pertinente y necesario (...) Estamos listos a empezar la preparación de esta audiencia, concretar con el Gobierno Nacional el día y la hora de su realización, que se garanticen las condiciones de nuestra participación y que sea pública y abierta a la ciudadanía”.

Para Petro, este acontecimiento es una especie de “fase final” que tiene como objetivo analizar los acuerdos pasados, debatir su implementación y dar por concluida la Ley de Justicia y Paz.

Te puede interesar: ¿Petro es ateo? Esto dijo el máximo mandatario sobre Jesús tras finalizar la Semana santa

“Hay que evaluar en qué medida ese proceso de paz quedo trunco y puede terminar y finiquitar, en que medida podemos hacer un inventario de bienes que realmente comprados -esa es mi propuesta- por la Agencia Nacional de Tierras, para la reforma agraria, representen un dinero importante en las actas de la Unidad de Víctimas y se aumente el ritmo de la monetización y la indemnización real a las víctimas en Colombia”, añadió el primer mandatario.

Y es que según Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC -desmovilizadas en 2006- lo que pretenden es contar y aportar toda la verdad sobre los graves hechos de violencia que cometieron y que a medias reconocieron a lo largo de estos 17 años.

“A Colombia le puedo aportar toda mi experiencia y conocimiento que tuvimos tanto para hacer la guerra, como para hacer la paz, y esto puede ser utilizado para que desmontemos estos nuevos órdenes sociales que creamos”.

Y añadió Mancuso que “la paz total es necesaria para evitar que se siga repitiendo esta espiral de violencia interminable, para que se sigan generando más víctimas. Tenemos que acabar con esta violencia que azota Colombia”.

Aunque hasta el momento se desconoce el día y el lugar de la reunión, el primer mandatario tendría conversación con Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Edwar Cobos alias ‘Diego Vecino’, Ramón María Isaza alias ‘Caruso’, Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julian Bolívar’, Manuel de Jesús Piraban alias ‘Pirata’, Juan Francisco Prada alias ‘Juancho Prada’, Luis Eduardo Cifuentes Galindo alias ‘El Águila’, Arbunio Triana Maecha alias ‘Botalón’, José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ y Hernán Giraldo alias el ‘Patrón’.

A pesar de esta voluntad del Gobierno Nacional para aportar y darle continuidad a su abanderada política de Paz Total, quedan dudas sobre qué pasará con los diálogos de paz con el Clan del Golfo, grupo heredero de los paramilitares AUC, luego de que a través del decreto 0380 del 19 de marzo, el jefe de estado diera por terminado el cese al fuego con ese grupo narcoparamilitar ante sus ataques con fusil a policías y su incidencia en actos violentos; como desmanes y quema de vehículos, durante el paro de mineros artesanales en el Bajo Cauca antioqueño.

Decisión que para las comunidades del Chocó, uno de los más afectados por la presencia de las AGC, protestaran recientemente en el municipio de Unguía, que la Nación vuelva a declarar cese al fuego, para que pueda haber paz total en su territorio.

“Esta idea de aumentar el pie de fuerza (militarmente) y que con eso se va a solucionar, no ha funcionado. No necesariamente va a constituir un alivio para la población civil y siempre hemos dicho desde Pares que es muy importante que se construya institucionalidad desde el territorio”, señaló, Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en entrevista con Publimetro.

Es importante que las víctimas conozca la verdad

Publimetro habló con Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH y conflictividades de Indepaz, para analizar este anuncio y que se puede esperar de esta reunión.

¿Cómo ve el anuncio del presidente Petro de aceptar una reunión con los exjefes paramilitares?

No sabemos realmente cuáles son los temas, pero especialmente me parece importante que exista este tipo de reuniones, sobre todo en el marco de la verdad sobre lo sucedido durante todos estos años. Porque la Ley 975 y los procesos de Justicia y Paz, fueron en gran parte ineficaces, puesto que este proceso de paz no se garantizó el desarme de las estructuras. Y cuando hablamos de estructuras no es sólo lo militar, sino especialmente lo político y lo económico.

¿Hay una especie de confianza con este gobierno para entrar a la Paz Total?

Las AUC desde su desmovilización han intentado hablar con absolutamente todos los gobiernos. Este no ha sido la excepción, ya que es un gobierno que empieza a hablar de paz total. Y no es solamente el diálogo con grupos armados, sino especialmente conocer o garantizar los derechos de las víctimas y de los territorios. El territorio como víctima es importante tenerlo en cuenta y para eso, el diálogo con estas personas que hicieron parte de grupos armados y que hoy sus sucesores todavía continúan en el territorio, es importante que sean escuchados.

Este inventario de bienes para reparar a las víctimas, ¿qué tan fácil se puede dar sabiendo que varias tierras están en manos de otros grupos armados?

Aquí lo más importante es saber quienes son los testaferros de todos estos bienes, de todas estas propiedades. Y testaferros no sólo de los bienes, sino especialmente políticos. Los poderes que están en las regiones, los poderes se heredan y los poderes hoy se están presentando aún luego de esta falsa desmovilización. Lo importante hoy es que hay unos bienes que están en la SAE y estos están contabilizados, pero hay muchos otros bienes que no están allí y que probablemente estas personas que pertenecieron a grupo armados, pues tengan conocimiento de quiénes son los testaferros que están sirviendo hoy como propietarios de estos bienes.