“Ya estamos en Colombia”: Alcalde de Manizales regresó al país y esto dijo tras su polémica ausencia

La situación vivida por el Volcán Nevado del Ruíz no es ajena para nadie, durante todo el día se conoce nueva información de la situación y la posible erupción que podría tener este. Una situación que no solo tiene en alerta a las zonas aledañas sino a todo el país, en donde se recuerda con tristeza la tragedia sucedida el miércoles 13 de noviembre de 1985, cuando el mismo volcán hizo erupción y desapareció a Armero.

Afortunadamente con el paso de los años, las experiencias vividas y las nuevas tecnologías, se tiene mayor información y más precisa de lo que podría representar una nueva erupción, por eso las entidades encargadas de proteger el bienestar de los ciudadanos lideradas desde el gobierno central han dispuesto todo lo necesario para atender una posible emergencia, empezando por advertir a los pobladores de la región para que desalojen el lugar con el fin de no correr peligro en caso de que el volcán entre en acción.

A la par de toda la información y las actividades que se han emprendido para mitigar el riesgo, se dio una noticia bastante polémica en su momento y es que Carlos Mario Marín, el alcalde de Manizales, región en donde está ubicado el volcán, no estaba presente en la ciudad, ya que un día después de conocerse la emergencia viajó fuera del país, al parecer a tomar vacaciones, un hecho que no pasó desapercibido, lo que generó críticas y obligó al mandatario a dar las explicaciones correspondientes. “No he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, TIENEN UN COSTO ALTÍSIMO, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”, expresó el 5 de abril.

En la noche del 7 de abril Marín publicó en su cuenta de Facebook un nuevo mensaje, esta vez afirmando “YA ESTAMOS EN COLOMBIA”, encabezado que prosiguió de una nueva explicación de su ausencia y un pedido de disculpas a la ciudadanía por no estar presente en plena ‘alerta naranja’, relacionada con el volcán. “Queremos pedirle a nuestra ciudad una sincera disculpa, cuando planeamos el viaje no sabíamos que el Volcán entraría en Alerta Naranja”