Sin plata: así justificó alcalde de Manizales sus vacaciones en medio de emergencia por Nevado del Ruiz

El más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano, informó que para el martes 4 de abril, se registraron 5200 eventos sísmicos al interior del edificio volcánico del Nevado del Ruiz. Mientras que este miércoles, reportaron 2600 sismos localizados en el sector suroccidental del edificio volcánico a una distancia del cráter entre 2,0 y 4,0 km. Este fenómeno está ligado a la alerta naranja emitida el pasado 30 de marzo, la cual traduce que en cuestión de días o semanas es probable que haga erupción, sin que esto signifique sea una situación inminente (qué esté a punto de suceder).

“La actividad del volcán en NIVEL NARANJA puede fluctuar y por momentos disminuir con respecto a días anteriores, sin que ello signifique que este haya retornado a un menor nivel de actividad. Para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad”, informó la entidad.

Por su parte, el presidente, Gustavo Petro, pidió en la tarde de este 5 de abril a los Consejos de Riesgos Departamentales que aceleren la evacuación preventiva de 2.500 familias que están en alto riesgo. “El gobierno está atendiendo la situación de primera mano y articulando todas las capacidades”.

Alcalde de Manizales salió de vacaciones un día después de declararse emergencia en el Nevado del Ruiz

Rechazo e indignación entre la población, ha causado las vacaciones que se tomó el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, al parecer fuera de Colombia. Siendo esta ciudad de uno de los departamentos, con mayor riesgo ante la declaratoria de alerta naranja del SGC.

Aunque la Ley lo faculta de tomarse un período de descanso, bien ha sido cuestionado que haya sido justo un día después (31 de marzo hasta el 20 de abril, según información de la Alcaldía) en que se conociera de esta emergencia que pone en vilo a miles de familias. “Es una irresponsabilidad además porque se está en un momento donde se requiere de su presencia para tomar decisiones importantes ante una eventual emergencia”, expresó el concejal, Cristian Pérez.

Alcalde de Manizales ya explicó por qué salió de vacaciones en medio de emergencia del Nevado del Ruiz

Tras la polémica, por medio de un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Facebook, Marín explicó el porqué no ha regresado a la ciudad para estar al frente de estrategias en reducción de riesgo.

“No he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, TIENEN UN COSTO ALTÍSIMO, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”.