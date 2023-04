“La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada, ni bombardeada”: Petro

Este martes, 4 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, finalmente se pronunció sobre las fotografías que se conocieron en las que aparecen varios niños acompañados de miembros del ELN. En las imágenes se observa a uno de los niños con un palo de escoba empuñándolo como si fuese un fusil, tal y como están los delincuentes. El mandatario rechazó las imágenes a través de su cuenta de Twitter.

El presidente se pronunció y rechazó las fotografías que circulan en las redes sociales en las que varios niños del corregimiento de Versalles de Tibú, Norte de Santander; aparecen con el ELN.

Puede leer: El fuerte mensaje que publicó Vicky Dávila por las fotos del ELN con niños en Tibú

Petro rechazó las fotografías de los niños con el ELN

“Las niñas y niños deben estar completamente al margen de esta guerra. Rechazamos cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad. La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada, ni bombardeada”, escribió el presidente.

Las niñas y niños deben estar completamente al margen de esta guerra. Rechazamos cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad. La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada, ni bombardeada. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2023

Usuarios de internet se pronunciaron respecto a la reacción de mandatario de los colombianos.

“De la guerra y de ser usados como propaganda política. Lo cual me lleva a preguntar: ¿Eso aplica también para las fotos en la que constantemente usted se hace campaña y busca enaltecer su ego?... Porque el ejemplo también es importante”, “Uy, no se desconecta del Twitter pero hasta 24 horas posteriores decidió trinar referente al tema, ¿le pidieron el favor?” y “Entonces, ¿el gbno reconoce que la toma del ELN al pueblo donde se fotografió con niños no es un montaje?”.

“Así es Querido Presidente, y en ese aspecto debe ser radical su posición”, “La integridad de las niñas y niños debe ser sagrada, tan sagrada cómo la biblia misma; con la inocencia y necesidades de los niños no se juega. Y va para todos sin importar color de la bandera, ideología política, religiosa, cultural” y “Sabemos que estamos del lado correcto de la historia Presidente Petro”.