El fuerte mensaje que publicó Vicky Dávila por las fotos del ELN con niños en Tibú

En las últimas horas se conocieron unas fotografías en las que aparecen varios niños acompañados por guerrilleros del ELN. Una de las imágenes ha generado múltiples reacciones, ya que se observa a uno de los niños posar con un palo de escoba simulando que es un fusil, tal y como están posando los ilegales. La periodista Vicky Dávila se pronunció al respecto y se mostró sorprendida porque las fotos no generaron escándalo. El hecho se registró en el municipio de Versalles, corregimiento de Tibú, Norte de Santander.

El patrullaje se habría registrado el pasado domingo, 2 de abril, en el que habrían visitado tiendas y el parque principal, en donde se tomaron las fotografías.

¿Quién defiende a estos niños víctimas del infame ELN?: Vicky Dávila

La directora de Semana, Vicky Dávila, publicó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales en el que criticó que las fotografías en las que aparecen los niños con el ELN no han generado reacciones de las autoridades que deben proteger a los niños de los grupos al margen de la ley.

“¿Quién defiende a estos niños víctimas del infame ELN? ¿Dónde está el ICBF? ¿Dónde están los defensores de los derechos de los niños? ¿Estos pequeños le importan a alguien? ¿Por qué no hay escándalo por estas fotos? No es políticamente correcto, ¿verdad? Esto ya no los horroriza”, se cuestionó la periodista.

El mensaje fue acompañado por dos de las fotografías que han circulado en las redes sociales, en las que se observa a los guerrilleros abrazando a un grupo de niños y uno de ellos posa con un palo de escoba de la misma forma como los delincuentes están cargando sus fusiles.

Usuarios de internet no dudaron en pronunciarse: ”¿Dónde están los Generales que permiten q se paseen por los territorios?, mañana salen con un grupo de soldados en el mismo sitio hablando de que están garantizando el control en los territorios” y “Si los horrorizará no estaría pasando, pero es con complacencia del gbno. Por eso está disminuyendo la fuerza pública a las buenas o a las malas, para que sus amigos no tengan obstáculos” y “Son las consecuencias del total abandono de estos pueblos por décadas”.