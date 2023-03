ELN aseguró que “tiene derecho” a atacar porque no hay cese al fuego

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró este jueves, 30 de marzo, que “tiene derecho” de atacar a las fuerzas de seguridad del Estado colombiano porque no se ha pactado el cese el fuego bilateral en las negociaciones de paz con el Gobierno.

Así lo afirmó el máximo comandante del ELN, Eliécer Chamorro, alias “Antonio García”, en una serie de mensajes publicados en Twitter un día después de un ataque contra el Ejército en la convulsa región del Catatumbo que dejó nueve militares muertos y nueve heridos.

Puede leer: Le recordaron a Petro cuando dijo: “A los 3 meses de ser presidente en Colombia se acaba el Eln”

ELN asegura que tiene derecho a atacar a las fuerzas militares

”El ELN tiene el derecho de responder los ataques que recibe, por cuanto aún no hemos pactado ningún cese el fuego bilateral. Si descalificamos las acciones que realiza el ELN, también habría que descalificar las que hacen las fuerzas gubernamentales”, señaló García.

El jefe guerrillero añadió hoy que desde enero de este año “el ELN recibió una serie de ataques y jamás existió pronunciamiento alguno ni de funcionarios del Gobierno ni de los medios de información, señalando dichos ataques contra el ELN como atentados contra la paz”.

El pasado 3 de enero el ELN anunció que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente, Gustavo Petro, alegando que “aún no existe ningún acuerdo en esa materia” y no aceptan “como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”.

García aseguró hoy que el ELN ha sufrido varios ataques en los dos primeros meses de este año en los que han muerto 14 guerrilleros y que en uno de ellos, ocurrido en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, fueron utilizados “5 helicópteros, 4 aviones Supertucanos y 2 aviones Kfir”.

Condena ataque con explosivos del ELN

El ataque del ELN con explosivos y ráfagas de fusil contra una unidad del Batallón Especial Energético y Vial No. 10 en el caserío de Guamalito, que hace parte del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, fue condenado por todos los sectores del país e incluso por el Gobierno de Estados Unidos.

Por el ataque, el presidente Petro llamó a consultas a la delegación gubernamental que negocia con el ELN, ya que, según dijo, “un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana”, pero se da por hecho que no habrá suspensión de los diálogos iniciados en noviembre pasado.

Al respecto, el jefe de la delegación del Gobierno para los diálogos de paz con esta guerrilla, Otty Patiño, dijo hoy: “No seremos nosotros los que nos pararemos de la mesa”.

”Pese a que no se ha firmado un cese el fuego y hostilidades, el espíritu que desde luego hay que crear es de confianza”, defendió Patiño tras el revuelo ocasionado por el ataque de la guerrilla, para insistir en que “se debe crear un clima de confianza donde las armas valgan menos y las palabras valgan más”.

Patiño también lamentó este jueves en una entrevista con la radio institucional Colombia Hoy Radio que la guerrilla ha hostigado a la población civil de los convulsos departamentos de Cauca, Arauca, Chocó y Nariño “con una violación flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario” que dice acatar.