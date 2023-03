Ultra Air deberá devolver dinero de pasajes: las órdenes que dio SuperTransporte

La aerolínea Ultra Air sorprendió a sus clientes y la industria aérea del país con la noticia del cese de sus operaciones por inestabilidad económica. Este jueves 30 de marzo se conocieron las órdenes que recibió por parte de la Superintendencia de Transporte.

Tras varios días de incertidumbre y una aparente recuperación, Ultra Air informó al Ministerio de Transporte que ya no iba más en el mercado aéreo por cuenta de su poca estabilidad económica.

La compañía ya no se encuentra vendiendo tiquetes en la página web y sus aviones quedaron en tierra luego de un aviso al Ministerio de Transporte.

A partir de este jueves 30 de marzo, Ultra Air no operará más luego de haber comunicado en meses pasados su difícil situación económica, de la que se suponía recuperada.

Con este panorama, la SuperTransporte emitió un requerimiento a Ultra Air exigiendo la implementación de todas las medidas de protección a los usuarios que se habían presentado en el plan de contingencia contenido en la orden administrativa de la Resolución N. 948 del 22 de marzo de 2023.

Entre las medidas se encuentra la devolución del dinero a los pasajeros afectados, la reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas, la contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares y la contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.

En este mismo sentido, la SuperTransporte exige a la aerolínea que se haga un plan especial pasajeros de San Andrés y Providencia y que tengan canales de comunicación constantes con los pasajeros.

Por último, la autoridades expuso que reforzará su atención en los aeropuertos a nivel nacional con el objetivo de atender más oportunamente las necesidades de los pasajeros afectados por Ultra Air.

Siendo así, ya la Superintendencia de Sociedad recibió oficio de la SuperTransporte para llevar a cabo el proceso de insolvencia de Ultra Air, que se despide del mercado bajo modalidad ‘low cost’.

Con el cierre de la aerolínea se estima que quedarían desatendidas unas 17 rutas nacionales en las que operaban sus aviones. Con esto se pone en vilo la modalidad ‘low cost’ de los tiquetes aéreos, puesto que aún la aerolínea Viva Air, bajo esta misma estrategia, está a la espera de los lineamientos detallados del Ministerio de Transporte para unirse oficialmente con Avianca.