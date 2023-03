Tenga en cuenta estos consejos si va a viajar en Semana Santa

Aunque Semana Santa es catalogada como una celebración religiosa, para muchos representa días de descanso y por supuesto de viaje. Esto lleva a que, centenares de familia se movilicen por las rutas nacionales del país con el objetivo de tomar una pausa de las jornadas habituales de trabajo y estudio. Sin embargo, por muy atractivo que suene tomar las maletas y salir, hacer un chequeo de ciertas condiciones puede salvarlo de quedarse varado en carretera.

Teniendo en cuenta lo anterior, en Publimetro Colombia le compartimos algunos consejos para que disfrute al máximo de la Semana Santa.

1. Planifique su viaje:

No es un secreto que durante Semana Santa son decenas las familias y amigos que deciden pasar días de descanso buscando huir de las constantes lluvias en las principales ciudades del país. Por ende, el tráfico incrementa en las carreteras, a esto se suma que las condiciones como temperatura y distancias muy largas suelen impactar el desempeño de los vehículos. Sea precavido y verifique antes de salir a qué destino desea llegar y cuánto tiempo podría tardarse. Evite salir sin rumbo porque puede terminar exponiendo su seguridad.

2. Revise su vehículo:

Una recomendación bastante útil y que por nada del mundo puede olvidar, es validar las condiciones en las que se encuentra su vehículo. Haga una lista de todos los elementos que debería revisar, como por ejemplo: los niveles de aceite, líquido de frenos, refrigerante y limpiaparabrisas. Casi siempre se pasa por alto las luces, sin embargo es un punto importante porque hay que tener en el radar aquellos tramos de la carretera en los que la visibilidad no es óptima.

Obvio, a lo anterior agregue el equipo de carretera con todos sus elementos: botiquín, llanta de repuesto en buen estado y herramienta.

3. Conductor preparado y atento:

De nada sirve tener un carro en condiciones óptimas si el conductor no está preparado para tomar carretera. No olvide descansar antes de tomar carretera, hidrátese bien, utilice ropa cómoda y no consuma productos que puedan alterar sus reflejos a la hora de conducir. Antes de salir de casa también prepare un kit personalizado con agua, alimentos y elementos que puedan ser útil si queda atascado en un trancón gigante.

4. Presupuesto claro:

Es ideal que tenga claro cuánto dinero tiene disponible para gastar. Pues, podría quedarse sin presupuesto o peor aún descuadrar montos que tenía destinados para otros gastos. Verifique cuántos peajes tiene que pagar, cuánto podría costarle un hotel y la alimentación. Si viaja con amigos, haga responsable a una persona para que administre los gastos y guarde las facturas.

Finalmente, no olvide disfrutar de su destino al máximo y para el regreso a casa, tenga mucha paciencia porque puede exponerse a gigantescos trancones en las carreteras de ingreso a las principales ciudades del país. En el caso de Bogotá, no olvide que existen medidas relacionadas para el ingreso a la ciudad como el pico y placa regional.