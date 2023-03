“Con el guerrillero hasta los delincuentes se sienten a Merced de todo”: Miguel Polo Polo

A través de las redes sociales, el congresista Miguel Polo Polo se fue en contra del presidente Gustavo Petro, al asegurar que “hasta los delincuentes se sienten a Merced de todo”. Además, vuelve a referirse al mandatario como guerrillero, al asegurar que los guerrilleros se sentían más seguros en el gobierno de Iván Duque.

El congresista envió un mensaje contundente en el que también aseguró que “la seguridad del país está por el suelo”.

Miguel Polo Polo vuelve a insinuar que el presidente es guerrillero

“Que los guerrilleros se sientan más seguros con Duque que en el gobierno de uno de sus camaradas, da muestra que la paz total no sirve para nada y que la seguridad del país está por el suelo. Con el guerrillero hasta los delincuentes se sienten a Merced de todo”, escribió Miguel Polo Polo a través de su cuenta de Twitter.

Los usuarios de internet no dudaron en pronunciarse al respecto, tanto a favor como en contra.

“De verdad que no conectas una neurona con la otra”, “Pobrecito Timo y tan nerviosito que es, recordemos que le tiene miedo al sonido de los elicóteros”, “Los congresistas de la poposicion: solo quejas y ataques. Cero proyectos que beneficien al pueblo que los eligió. QG!!”, y “Merced... los análisis suyos son tan peligrosos que hay guerrillero bueno y guerrillero malo de acuerdo con el Presidente la lógica suya es síntoma de delirio paranoide..”.

“Pero también da muestra de que Duque nos entrompo también, que desperdicio haberle dado el voto a ese señor”, “Me extraña mi amigo polo polo que crea eso, ya verás a todos los partidos y políticos tomar supuesta distancia y es solo para asegurar alcaldías y gobernaciones no se puede ser ingenuo”, “Este según es el representante de los afro y no he visto que haya hecho más nada que defender al uribismo” y “No será que es una muestra clara de que no son camaradas? O es que ni para la lógica le da el sesgo tan bravo”.