¿Secuestro o cerco humanitario?: MinInterior se refiere a polémica por policías en Caquetá

El ministro del interior, Alfonso Prada, se refirió en una nueva ocasión a las manifestaciones en Caquetá que terminaron en el secuestro de 78 policías y el asesinato de un uniformado y un campesino.

Los hechos que son materia de investigación generan un álgido tema de conversación en el país por cuenta de la escasa intervención de la fuerza pública y el Gobierno que muchos ahora reclaman.

El ministro Prada fue enfático en que la situación que se presentó en el Caquetá, cuando mataron a un policía quienes se estaban manifestando, corresponde a una asonada y que lo que pasó después está siendo investigado, pues hay versiones encontradas sobre lo ocurrido.

Lea también: “MinInterior fue constreñido. Eso fue un secuestro”: director de Policía sobre protestas en Caquetá

“Lo que ocurrió allí fue esa salida a esa asonada de madre y eso tendrá consecuencias judiciales”, dijo al respecto el ministro cuando se refirió a la polémica por reconocer o no que lo ocurrido fue un secuestro.

¿Cuál fue el disenso? El ministro en primer lugar señaló que las organizaciones campesinas habrían generado un “cerco humanitario” posterior al asesinato del policía Arley Monroy Prieto y que la versión de los campesinos es que aislaron a los uniformados para que ninguno más saliera lastimado.

Le puede interesar: “Soy el único responsable”: Petro habló por polémico rescate de policías en Caquetá

“Yo estuve en un cerco humanitario en Los Pozos, básicamente es que nos rodea la guardia campesina e impide que alguien nos toque para protegernos de los demás, aunque a uno le pueden gritar. Cuando muere el policía desafortunadamente es porque no hay cerco humanitario. Cuando nosotros llegamos ellos tenían controlada la asonada y opera el cerco humanitario para que no muera un policía más ni a nosotros nos vaya a pasar nada”, dijo al respecto en Blu Radio el ministro.

Por su parte, el director de la Policía Nacional Henry Sanabria, declaró en Noticias Caracol que lo que ocurrió fue un secuestro y al ministro Prada lo condicionaron para que en el documento oficial no pusiera la palabra “secuestro”.

“El ministro fue constreñido por estas personas. Subeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si del documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra ‘secuestro‘ no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo que colocaran lo que querían colocar. Pero es claro que fue un secuestro”, dijo al respecto.