“MinInterior fue constreñido. Eso fue un secuestro”: director de Policía sobre protestas en Caquetá

El director de Policía, Henry Sanabria, se volvió a dirigir a la ciudadanía este jueves 23 de marzo sobre las manifestaciones que dejaron un campesino y un policía muerto en Caquetá. En medio de sus declaraciones reveló que MinInterior fue presionado para que no se hablara de “secuestro”, que fue lo que realmente sucedió.

El dirigente de la Policía Nacional dio declaraciones en Noticias Caracol, en donde se refirió al secuestro de 78 policías en el municipio de San Vicente del Caguán, en medio de unas manifestaciones.

El general explicó que lo que ocurrió en Caquetá sí correspondió a un secuestro y que no recibió este tratamiento porque el ministro de Interior, Alfonso Prada, fue amenazado para que no saliera la palabra “secuestro” en los documentos oficiales.

“El ministro fue constreñido por estas personas. Subeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si del documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra ‘secuestro‘ no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo que colocaran lo que querían colocar. Pero es claro que fue un secuestro”, dijo al respecto.

Además, el general también explicó que en determinado momento de los diálogos, los manifestantes enviaron un policía a decir que matarían a policías si no retiraban el grupo antimotines de la zona.

“El apoyo llegó de Villa Garzón, se instalaron en la base militar. Pero lamentablemente amenazaron, enviaron un policía de nosotros a advertir que si salían mataban a 7 policías, por eso ese apoyo no pasó la calle que son 50 metros”, agregó al respecto Sanabria.

El secuestro de policías en San Vicente del Caguán

La situación se presentó con campesinos que se manifestaron en contra de la actividad de la empresa petrolera Emerald Energy. Frente a las instalaciones de esta empresa se agruparon y generaron confrontaciones con la fuerza pública.

En medio de los hechos terminaron muertos el policía Ricardo Arley Monroy Prieto y el campesino Reinel Arévalo. La situación escaló a tal punto que 78 policías fueron retenidos por la guardia campesina y posteriormente secuestrados durante varias horas.

El Gobierno Nacional tuvo que ir al lugar en cabeza del ministro del Interior, Alfonso Prada, para crear una mesa de diálogo con la que finalmente se diera la liberación de los efectivos de policía secuestrados.

Los hechos que se dieron en esta zona del país ahora son motivo de investigación por parte de la Fiscalía, pues se presume que las manifestaciones habrían tenido financiación de grupos armados ilegales de la zona que tenían intereses sobre el territorio.