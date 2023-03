¿Otro intento de atentado? Francia Márquez denunció presencia de explosivos durante evento en Chocó

Durante este martes, la vicepresidenta, Francia Márquez, llegó hasta el departamento del Chocó para realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por la masacre perpetrada en febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica, municipio de Riosucio, Chocó. Allí, hace 26 años, fueron desplazadas 3.500 familias como consecuencia de una acción coordinada entre paramilitares y Ejército, tras sembrar el horror al decapitar vilmente al campesino afrodescendiente Marino López Mena. Caso que la Corte Interamericana declaró como responsable al Estado.

“Llevamos un mensaje de perdón a las comunidades afrodescendientes de la cuenca del Cacarica. Honramos la memoria de las víctimas de estos lamentables hechos que no debieron suceder nunca. Tenemos el compromiso y la disposición de trabajar para que la complicidad y colaboración de miembros del Estado con grupos armados NO SE REPITA”, sentenció.

Sin embargo, antes de realizarse este evento, la mandataria denunció que recibió información por parte de las autoridades, sobre la posible presencia de artefactos explosivos, instalados al parecer en el lugar donde lideró el encuentro.

Te puede interesar: Por no pagar un pollo asado, mujer fue condenada a 14 años de prisión: esta es su historia

“Llegué al aeropuerto, se me arrimó un policía de los mandos de la región y me dijo: ‘no está segura la región. Al parecer hay información de explosivos que han colocado y ponemos en su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento’. Y les dije: yo voy”.

Fiscal Barbosa advirtió que la vicepresidenta no tiene garantías para entrar al Cauca

En la mañana de este 21 de marzo, en medio de un foro sobre la reforma a la justicia organizado por la Universidad del Externado de Colombia, el fiscal, Francisco Barbosa, se mostró preocupado por la situación de seguridad de la vicepresidenta, en su tierra natal, Cauca.

“La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”.

Si bien Barbosa señaló que no es responsabilidad del ente acusador velar por su seguridad, si le garantizó que la acompañaría hasta donde le fuera posible. “Estoy sorprendido, me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca”, añadió.