Se conoce la causa de la muerte de pareja que amaneció sin vida en Cartagena

Este lunes festivo, 20 de marzo, sobre las 4 de la tarde una madre se encontró con que su hijo había muerto junto con su pareja en la cama en la que dormían dentro de su vivienda en Cartagena. Según relató, ambos habían salido en la noche y llegaron a la casa en la madrugada. Sin embargo, cuando les tocó la puerta en la mañana no recibió respuesta, por lo que decidió esperar. Pero, cuando volvió a tocar y no le contestaron los llamados, decidió forzar la puerta y se encontró con la terrible escena. Las autoridades aseguran que no tenían señales de violencia y que todo indica que se trató de una sobredosis.

El hecho se registró en el barrio Los Calamares, en ciudad amurallada, y los vecinos, al escuchar los gritos de la madre al encontrar los cuerpos, fueron los que alertaron a las autoridades.

Puede leer: “Hasta disparos hubo” Una fuerte riña en Playa Blanca, quedó registrada en video

Pareja murió por sobredosis en Cartagena

El medio local Al día, indicó que la madre asumió que estaban cansados y que por eso no le habían respondido cuando les tocó la puerta y que horas más tardes decidió forzar la entrada y cuando entró se encontró a su hijo Jesús Casseres Villadiego y a Maira Leonor Pineda Padilla, su nuera, muertos.

De manera preliminar, las autoridades establecieron que la muerte de la pareja no había sido de forma violenta, ya que nos cuerpos no presentaban ningún tipo de señal. Sin embargo, durante las pesquisas sí lograron establecer la más fuerte de las hipótesis, pues en la habitación se encontraron con envolturas que tenían restos de estupefacientes.

Es por esta razón que la línea de la investigación apunta que se trata de un presunto caso de sobredosis, por lo que ahora las autoridades deberán determinarlo a través del Instituto Nacional de Medicina Legal.