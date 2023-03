“Adiós muchachos”: las últimas palabras de escolta asesinado en emboscada a carro de valores en Cesar

Conternantes momentos se han vivido en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, luego de la llegada a un centro de salud del escolta Leandro Andrés Trigos Vanegas, quien llegó gravemente herido de una emboscada y desafortunadamente murió.

En la tarde de este 15 de marzo sucedieron los hechos sobre la carretera que conduce del municipio de Aguachica, Cesar a Ocaña, Norte de Santander, a la altura del municipio Río de Oro. En medio de la emboscada de hombres que poseían armas largas, Trigos Vanegas resultó gravemente herido en sus extremidades inferiores y no soportó las heridas.

A pesar de ser trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, el escolta perdió la vida en medio de las intervenciones que trató de realizar el personal médico para salvarle la vida.

En medio de los hechos se ha difundido en redes sociales un video (por respeto no se comparte) en el que escolta se despide de sus compañeros y muestra lo afectado que se encuentra. “Adiós muchachos, adiós, ya no me van a volver a ver reírme, adiós”, dice en el video que graba justo cuando ya está tendido en el pavimento malherido.

El video ha sido compartido por personajes políticos como Federico Gutiérrez, excandidato a la Presidencia, quien compartió “Duele el alma”, junto al video. Sin embargo, recibió críticas por compartir esta grabación, pues estaría politizando la muerte del escolta.

Otros personajes de la esfera política también estarían compartiendo la grabación y los usuarios en redes sociales han solicitado que se respete el dolor de su familia no reposteando este tipo de grabaciones.

“Usan la muerte y el dolor de otros para hacer política”, “Canalla, indolente y oportunista político. Respete el dolor de la familia y la dignidad de nuestro heroes” y “deje de hacer politiquería barata con algo trágico. No sea tan ruin. Esa es la guerra que ustedes en la extrema derecha siempre apoyaron”, fueron algunos de los comentarios que recibió el excandidato Gutiérrez.

El tuitero declarado de oposición Germán Rodríguez también opinó al respecto y dijo que el culpable de lo sucedido era el presidente Gustavo Petro, replicando la grabación conmocionante del escolta minutos antes de perder la vida.

