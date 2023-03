“Estoy desesperado”: influencer pide ayuda para su hermano militar herido por francotirador

El Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, del Ejército Nacional, confirmó que en la tarde de este martes, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado Revéis Pizarro, fueron atacados por un francotirador, en el municipio del Saravena, Arauca. Por este hecho, un soldado resultó herido, siendo trasladado hasta un centro asistencial y su estado de salud es reservado. Según un comunicado de la Institución, este atentado habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado organizado GAO ELN, Frente de Guerra Oriental, que delinque en la zona.

“El Ejército Nacional a esta hora continúa el desarrollo de operaciones militares, con el fin de ubicar a los responsables de este repudiable hecho delictivo que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario”, indicaron por medio de un comunicado.

La Institución además de rechazar el hecho, informó que realizará las denuncias correspondientes ante los organismos judiciales nacionales e internacionales.

Influencer pide ayuda para su hermano militar herido por francotirador del ELN

El influencer Libardo Isaza, grabó un video que compartió a través de su cuenta TikTok con más de 20 millones de seguidores, en el que narró la angustiosa situación que vive por cuenta de este atentado, contra su hermano, Santiago Isaza.

“Estoy haciendo este video con la intención de que el Ejército o cualquier entidad gubernamental me pueda ayudar con esta situación (...) Se encuentra en estado crítico en el Hospital de Sarare. No han dado ninguna respuesta respecto a su remisión supongo al Hospital Militar de Bogotá. Estoy desesperado. Estoy en México. Mañana viajo a Colombia. Necesito que por favor alguna entidad se pronuncie ante esta situación que me ayude a solucionarlo”.