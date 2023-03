El nuevo a mis espaldas: “Yo no lo crié”, dijo Petro sobre su hijo mayor Nicolás

El presidente Gustavo Petro en diálogo con la revista Cambio se refirió sobre el escándalo de corrupción que está nublando su gobierno y que está relacionado directamente con su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos. El mandatario dijo: “Yo no lo crié”, una frase que ha generado múltiples reacciones.

La revista Cambio dio a conocer una entrevista que le hicieron a Gustavo Petro y en la que se refirió a las denuncias que están vigentes en contra de su hijo mayor y su responsabilidad como padre, líder político y mandatario de todos los colombianos.

Petro aseguró que no crió a su hijo Nicolás Petro

Petro le dijo a la revista que conoció a su hijo Nicolás cuando se encontraba preso en la cárcel La Picota en 1987 y que desde ese momento pasó tiempo sin tener alguna relación el él.

“Conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido, cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda, me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo”, leyó Daniel Coronel un aparte del libro escrito por el presidente.

Ante la pregunta siguiente de Coronel, en la que le interroga si tuvo la oportunidad de enseñarle valores, el mandatario respondió: “no, no, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel me perdí, digamos, desde el punto de vista legal (...) alcancé a estar 1 años tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga (...) yo me separé, por varias razones, de mi hijo y de Katia”.

Luego relató que hasta la desmovilización del M-19 en el 1990 pudo vivir en libertad, pero que en ese momento ya tenía otra relación sentimental “y no nos volvimos a encontrar. Realmente el se crió en Córdoba, en Ciénaga de Oro, estudió allá, hizo su universidad allá, Derecho. Nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”.