Ojo a la reforma laboral: estas son las mujeres que podrían pensionarse antes

La reforma laboral es la próxima que se presentará en el país con el objetivo de avanzar en el “Gobierno del cambio” que prometió Gustavo Petro en su campaña presidencial. La ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, dio más detalles sobre lo que se propone en este nuevo documento.

La reforma laboral, como las demás, deberá presentarse en el Congreso de la República para poder ser aprobada y empezar a regir en el país. En ánimas de crear un ambiente de discusión, la ministra Ramírez dio más detalles a los que ya se han conocido desde se posicionó en su cargo como funcionaria del Gobierno.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro había declarado que en la reforma se reconocería el trabajo no remunerado que hacen las mujeres y en este sentido, se plantea una propuesta que pone sobre la mesa la discusión.

Y es que la ministra Ramírez explicó que las mujeres que crían a sus hijos y trabajan al mismo tiempo, tienen derecho a que se les reconozca el esfuerzo que implica hacer ambas tareas simultáneamente. En este sentido, la funcionaria acotó que la propuesta incluye que se le reduzca un año en la edad de pensión a las mujeres por cada hijo que críen.

“Estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres para que, por cada hijo criado, por lo menos tengan un año de reconocimiento para su pensión”, dijo al respecto la ministra en La República.

“Eso significa que son las que no tienen seguridad social, son aquellas mujeres que no tienen derecho a una pensión, mujeres que no tienen riesgos laborales”, agregó también la ministra. Por otro lado, la ministra aseguró que se está trabajando en que la reforma pensional universalice el derecho a la pensión, pues hoy de cada cinco adultos mayores, solo uno tiene pensión.

“Pues vamos a trabajar para que en un futuro no muy lejano sea la regla general que los colombianos y colombianas, tengamos todos esos derechos a la pensión”, finalizó la ministra.