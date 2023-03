Deje de ser remiso: entérese cómo puede obtener la libreta militar del 6 al 17 de marzo y hasta con descuento

El servicio militar es uno de los temas que más pone a pensar a los colombianos y no solo a los jóvenes que están cerca de terminar el colegio, ya que el servicio militar es obligatorio en el país y lo usual es que cuado se acaba el bachillerato se va a prestar servicio. Esta ley han tratado de ‘tumbarla’, pero hasta el momento esto no se ha dado.

Lea también: Ladrones en TransMilenio quisieron escapar como ratas pero tuvieron un final inesperado

Pero este no es un tema que solo sea de importancia para los recién egresados del colegio, pues hay muchas personas que son ‘remisas’, como se les dice popularmente a quienes no prestan el servicio militar y no tienen su libreta militar en regla. Hay varias excepciones para no prestar el servicio en el país, por ejemplo ser hijo único, tener algún inconveniente médico que lo impida, tener más de 24 años de edad, entre otros.

Con el objetivo de que las personas que no tienen libreta militar logren conseguirla, el Ministerio de Defensa está llevando a cabo una campaña en el país del 6 al 17 de marzo, para que quienes cumplan con algunos requisitos puedan obtenerla y con descuento, ya sea en la solicitud tradicional o en las multas que se tengan por no hacer el procedimiento en las fechas estipuladas previamente.

También le puede interesar: ¿Por qué hay escasez de medicamentos en el país? Gremio de droguerías confirmó la alerta

La campaña se realizará en doce zonas y 60 Distritos Militares, en horario desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para que las personas se acerquen durante los días previemente mencionados y regularicen su situación militar y como se dice popularmente, dejen de ser ‘remisos’. Para realizar la inscripción obligatoria antes de acercarse a alguno de los lugares dispuestos para el procedimiento y conocer todos los requisitos que le permiten aplicar a esta jornada, puede conocer la información oficial en la pagina web del Ministerio de Defensa.