“Defender el voto por Petro se nos ha convertido en una pesadilla”: petrista

Esta semana fue, particularmente, una semana difícil para el Gobierno Nacional y para Gustavo Petro, quien tuvo que enfrentar varias crisis como los cambios en el Gabinete, enfrentamientos con campesinos, protestas y el escándalo de su hijo Nicolás.

Además de eso, las decisiones del presidente empezaron a generar confusión e inconformismo entre varios de los votantes, como las críticas que surgieron luego de la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación por sus opiniones sobre la reforma a la salud.

En Twitter más de uno se quejó y aseguró que cada vez se hace más difícil defender el voto que le dieron a Gustavo Petro en las pasadas elecciones.

“Defender el voto por Petro se nos ha convertido en una pesadilla. Y no es que la oposición haya desarrollado una estrategia inteligente, es que el gobierno hace todo lo posible por crear el caos y la incertidumbre. Ojalá mañana se me pase”, dijo un tuitero.

Otro criticó que en el ‘Gobierno de Cambio’ todo siga igual: “La esposa viaja mas que la esposa de Duque. El hijo y el hermano tienen las mismas mañas y contactos que los hijos y el hermano de Uribe. El Caguán está igual que en los tiempos de Pastrana. Que todo cambie para que no cambie nada”.

Y hasta el actor Santiago Alarcón se pronunció: “Señor @petrogustavo. Muchos votamos con la ilusión de no ver en Colombia lo mismo de siempre. Hoy seguimos con masacres, policías asesinados, corrupción, etc. Vaya a configuración y revise cuánto tiempo del celular que está gastando en ello puede usar para ejecutar lo que prometió”.

Quejas contra Petro

El mandatario también ha tenido problemas por sus discusiones en Twitter con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con el Gobierno de Perú.

Y es que justo el uso de esa red social, en la que publica muchos tuits a lo largo del día es, en opinión del analista Manuel Alejandro Rayran, un problema para el mandatario porque está desgastando ahí su capital político.

“Utilizar Twitter y no los canales institucionales también tiene un desgaste político para el presidente, un desgaste en su popularidad y con eso me refiero no solamente a los asuntos internos, sino al tema de El Salvador y el tema de Perú, por ejemplo”, dijo a EFE Rayran, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

