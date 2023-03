Alejandro Gaviria no renunció: el exministro no sabe si salió del cargo por opinión sobre la reforma a la salud

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, aseguró que desconoce si su salida del cargo el lunes pasado fue por su opinión crítica sobre la reforma de la salud que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

”Es el fuero presidencial, estas cosas pasan en la política y en la vida. El país conoció mis opiniones sobre el tema de la reforma a la salud, que fue polémico, yo no sé cuál es la conexión directa o indirecta con su salida”, dijo Gaviria durante la presentación de su libro “No espero hacer ese viaje” (Planeta).

La sustitución de Gaviria por Aurora Vergara, una de sus viceministras de Educación, no sorprendió ya que el funcionario, que fue ministro de Salud durante siete años en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), es un crítico de la reforma del sector.

En una alocución, el presidente dijo el lunes que el Gobierno está “en un momento decisivo para nuestras reformas” y seguirá “buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar” esos cambios.

La reforma a la salud ha causado una honda controversia en el país porque, según sus críticos, pondrá en riesgo la sostenibilidad de un sistema que, a pesar de sus numerosas fallas, funciona.

Sin embargo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo el fin de semana en una entrevista con EFE que es de esperar que el proyecto de ley presentado al Congreso sufra modificaciones.

El pasado domingo la revista Cambio publicó una carta en la que Gaviria; los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y Agricultura, Cecilia López, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, cuestionaron la capacidad fiscal del Estado para asumir los costes de la ambiciosa reforma de la salud.

La filtración empezó la polémica entre el Gobierno y los ministros, especialmente con Gaviria, que fue ministro de Salud durante siete años con el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

”Yo creo que fue clara la opinión de quienes conocieron de primera mano el documento y ellos no van a revelar sus fuentes, no pueden hacerlo, pero fueron claros los periodistas en decir que yo no había filtrado el documento”.

— Alejandro Gaviria