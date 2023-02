“Ni Nostradamus se atrevió a tanto”: Alejandro Gaviria predijo qué pasaría en Gobierno de Petro

Pocos minutos después de la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, del gabinete presidencial, se hizo viral un video del exfuncionario cuando apenas era candidato a la Presidencia y competía contra Petro. En ese momento, Gaviria logró hacer una predicción de lo que pasaría en el gobierno de Petro sin saber que en realidad estaría definiendo lo que le sucedería a él mismo.

En el video se ve un fragmento de la entrevista que le hizo el personaje ‘Juanpis González’ en su programa. Ahí, Gaviria, que fue ministro de Salud por 8 años en el gobierno de Juan Manuel Santos, dijo que el Gobierno de Petro empezaría a caerse desde adentro en los primeros seis meses.

“Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. La agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”.

Y justamente así sucedió. El mismo Gaviria aceptó ser el ministro de Educación en el nuevo Gobierno y, tras empezar a revelar públicamente sus diferencias con la reforma a la salud le pidieron que dejara a un lado su cargo.

“Agradezco a Gustavo Petro la invitación a hacer parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles”, dijo después de conocer que ya tenía un reemplazo en el ministerio.