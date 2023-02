¿Le cantó la tabla? Gaviria dice que “seguirá opinando con libertad” para las reformas de Petro

Alejandro Gaviria, exministro de Educación expulsado del Gobierno por el presidente Gustavo Petro, concluyó la etapa en la esfera de Gobierno con un trino en el que le cantó la tabla al mandatario y dijo que no se callará ante las reformas.

El funcionario salió luego de que al terminar la tarde del día lunes 27 de febrero, el presidente hizo una alocución presidencial en la que anunció la salida de tres de sus ministros actuales. Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deportes) y Patricia Ariza (Cultura), fueron los nombres pronunciados por el mandatario en sus declaraciones, en las que también anunció los reemplazos.

El exministro dejó un reflexivo mensaje con el que envió el mensaje de que seguirá opinando sobre las reformas sociales que se presenten en Colombia, como lo hizo con la reforma a la salud desde su cartera.

“Agradezco a @petrogustavo la invitación a hacer parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles”, trinó en redes sociales el exministro.

La polémica por al salida de Alejandro Gaviria

La salida del ministro se da luego de una álgida discusión al interior del gabinete por la presentación de la reforma a la salud. Precisamente Gaviria hizo parte de un grupo de ministros que solicitaba cambios cruciales en la reforma que fue presentada el pasado 9 de febrero ante el país por la ministra Carolina Corcho.

Y es que el ministro había hecho una análisis que puso en conocimiento del Gobierno y que luego se convirtió en una carta de observaciones para con la reforma a la salud, por parte de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.

“Eso no ha ocurrido con la reforma a la salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales. No es así. Los problemas financieros existen en todos los sistemas de salud. Los sistemas públicos europeos están al borde de la quiebra”, analizó sobre la reforma el entonces ministro Gaviria.

Ante la revelación pública de la solicitud de los ministros, la tensión aumentó en el Gobierno y aunque se rumoraba una posible salida de Gaviria, él salió a desmentirlos. Sin embargo, este lunes 27 de febrero, se conoció la inesperada decisión y ahora en el cargo quedará Aurora Vergara-Figueroa, quien agradeció a Gaviria por el trabajo que lideró.