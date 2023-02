Petro responde a Revista Cambio y dice que atendió cambios a reforma a la salud que pidieron ministros

El pasado lunes 13 de febrero el país finalmente conoció el articulado detallado de la reforma a la salud y tras su presentación la polémica ha estado abierta entre opositores y defensores de la misma. En el debate el presidente respondió a Revista Cambio cuando esta informó que “dejó en visto” a ministros de su Gobierno que sugirieron cambios.

La Revista escribió un informe en donde acota que los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, redactaron un informe con previo acuerdo en el que recogieron sus inquietudes y sugerencias de articulado para la reforma a la salud.

Los ministros se habrían dado cuenta de que la reforma a la salud no contenía nada de sus sugerencias y que la ministra de Salud, Carolina Corcho, no anotó ninguno de los artículos que se habían redactado para el documento que finalmente se dio a conocer.

Finalmente, dos artículos habrían sido agregado “a última hora” y además habrían sido un par que no tenían mucha trascendencia. El documento que habrían redactado estos funcionarios del Gobierno y que contiene los articulados que se supone serían agregados no ha sido revelado y finalmente la reforma a la salud habría sido publicada sin estas observaciones.

Pese a estas afirmaciones que Revista Cambio argumentó conoce de primera mano, el presidente Gustavo Pero salió en defensa de la reforma y acotó que tuvo varias horas de reuniones con estos ministros y que se evaluaron sus peticiones. Incluso, el presidente afirmó que durante varios días se estuvo analizando la reforma.

“Esto no es cierto. Duramos horas de reuniones , durante varios días, en conjunto. Discutiendo y evaluando pormenorizadamente la reforma a la salud”, afirmó de frente contra el informe de Revista Cambio en redes sociales. Las sugerencias de aquel documento mencionado por Revista Cambio no han sido reveladas públicamente y que ya la reforma a la salud está en manos de los colombianos y el Congreso, es poco probable que se pueda saber qué habían sugerido los ministros y que no fue incluido en el articulado.

Cabe destacar que la ministra Cecilia López sí había manifestado su inquietud respecto al modelo que plantea la reforma y que según sugirió, se asemeja al Seguro Social, sistema que fue reemplazado en las últimas décadas.

“Vuelven como a lo que nosotros habíamos discutido. Para mí ese capítulo se cerró, yo hice lo que pude, creo que tenía la obligación de ayudar, generando ideas que si cuajan o no cuajan es otra cosa. Es una experiencia, dije claramente que el Seguro Social en casos críticos fue muy bueno, pero en el día a día fue muy ineficiente y fue un foco de corrupción (...) Yo sé lo que es la corrupción en la salud y a mí me aterra que se eso repita y eso lo tenía que decir, así como los demás ministros dijeron los suyo”, señaló a medios de comunicación la ministra López.