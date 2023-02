El ‘remezón’ ministerial que tomó por sorpresa al país: así van los pulsos en los sectores

Un gran revuelo a nivel nacional ha provocado la salida de tres ministros por orden del presidente Gustavo Petro en medio de una alocución presidencial. Sin motivo alguno, que haya salido de su boca, los tres ministros recibieron la noticia de que salían del gabinete ministerial y ahora hay incertidumbre en los tres sectores por el destino de las políticas encabezadas por los nuevos ministros.

Los entonces ministros Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deportes) y Patricia Ariza (Cultura) fueron quienes tuvieron que salir de sus cargos el pasado lunes 27 de febrero con el anuncio presidencial y para estas fechas hubo algunas polémicas en los diferentes sectores que habrían provocado el relevo ordenado por el presidente.

MinEducación: Gaviria salió en medio de polémica por sugerir cambios a reforma a la salud

La salida del también excandidato presidencial se da luego de una álgida discusión al interior del gabinete por la presentación de la reforma a la salud. Precisamente Gaviria hizo parte de un grupo de ministros que solicitaba cambios cruciales en la reforma a la salud, que fue presentada el pasado 9 de febrero ante el país por la ministra Carolina Corcho.

Y es que el ministro había hecho una análisis que puso en conocimiento del Gobierno y que luego se convirtió en una carta de observaciones para con la reforma a la salud, por parte de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.

Ante el conocimiento público de la solicitud de los ministros, la tensión aumentó en el Gobierno y aunque se rumoraba una posible salida de Gaviria, él salió a desmentirlos. Contra todo pronóstico, a inicios de la semana se conoció la inesperada decisión y ahora en el cargo quedará Aurora Vergara-Figueroa, quien agradeció a Gaviria por el trabajo que lideró.

MinCultura: Ariza confesó que ni siquiera habló con el presidente durante 7 meses de su cargo

La ministra Patricia Ariza confesó que su salida del cargo fue absolutamente fortuita y que incluso se dio cuenta de que el funcionario Zorro, quien ahora la reemplaza, fue a Venezuela con la primera dama Verónica Alcocer, sin darle previo aviso sobre ello.

De igual forma, Ariza destacó que en sus 7 meses como jefe de cartera nunca tuvo la oportunidad de cruzar palabra alguna con el presidente Gustavo Petro. “Aún, si estuviera la oportunidad, me gustaría hablar con él”, agregó la ministra en una entrevista para radio.

Y es que MinCultura también ha estado en medio de la polémica luego de que la primera dama, Verónica Alcocer, fuera el pasado 31 de enero a Venezuela, con el que ahora es ministro encargado, Ignacio Zorro. La visita tenía el objetivo de conocer más de cerca un modelo de orquesta venezolano que se quiere implementar en Colombia, modelo que precisamente sería la piedra de la discordia, pues varios músicos se han puesto con una carta enviada por medio de Change.org.

Entonces, para que se pudiese impulsar un sistema de orquestas como el de Venezuela, el cual se centra en la música orquestal centroeuropea y más clásica, tendría que producirse un cambio en la cabeza ministerial, pues la ministra Patricia Ariza, tenía una noción más guiada hacia los instrumentos autóctonos como las gaitas.

MinDeporte: Urrutia dice que perdió “por ser honesta”

Tras confesar una lista de frustraciones y disensos por cómo fue despedida, María Isabel Urrutia tuvo que salir de su cargo luego de intentar hacer cambios que no habrían agradado mucho al sector. Aunque no sabía ni sospechaba que podría ser removida de su cargo, Urrutia señaló lo que pudo haber sido su salida de la cartera, pues incomodó al sector político tras varios cambios que intentó implementar.

“Por tratar de cambiar el deporte, porque lo quería para los deportistas y no para los políticos. Ese fue mi discurso. Traté de cambiar muchas falencias, como el 63 % del presupuesto para los políticos y los deportistas pasaron trabajos. Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó, tenemos reforma laboral, pensional y reformas de reformas. Me duele por los deportistas”, declaró a medios radiales la ahora exministra.

Los nuevos ministros

Aurora Vergara Figueroa

Nació en Cali y se crió en Istmina (Chocó). Es Ph.D y magíster en sociología de la Universidad de Massachusetts Amherst (EE. UU) y socióloga de la Universidad del Valle (Colombia). Fue nominada como una de las 20 mejores líderes de Colombia por la revista Semana y Fundación Liderazgo y Democracia en 2016. Entre 2013 y 2022 fue Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) y entre 2012 y 2022 fue profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi y Directora del Departamento de Estudios Afrodiaspóricos de la misma universidad.

Astrid Bibiana Rodríguez

Nació en Bogotá. Es Licenciada en Educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en educación y Doctora de la Universidad Externado en Estudios sociales.Trabajó en la formulación de política pública sobre formación en educación física y recreación en alianza con l Ministerio de Educación en los años 2010 y 2019. Fue maestra de la Secretaría de educación en el Distrito de Bogotá, lleva 14 años siendo profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y su trayectoria ha estado enfocada, principalmente, en la investigación en educación física y deportiva.

Ignacio Zorro (ministro encargado)

Nació en Bogotá y es reconocido formador de músicos en Colombia. Durante sus más de 40 años de trayectoria profesional ha liderado programas y proyectos de entidades como la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá. Dirigió el proyecto “Formación de profesionales en música para Colombia” con la Organización de Estados Americanos (OEA), y ha sido director del Coro Nacional de Colcultura. Ha sido Director del Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, Director de la Licenciatura en Música de la Facultad de Ciencias de la Educación Universitaria Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Decano y fundador de la Facultad de Música de la Universidad Antonio Nariño, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Consejo Nacional de la Música.