Asesino sigue suelto: Matías, de 1 año, fue asfixiado con un cable de celular en Bogotá

Conmoción en la ciudadanía en Bogotá ha generado el caso del pequeño Matías Silva, un bebé de tan solo 6 meses de nacido, que fue asesinado de la forma más cruenta posible. El hecho se presentó específicamente en el barrio El Guavio, en el centro de Bogotá y ahora revelaron el reporte de la necropsia que indica que habría sido asfixiado con el cable de un celular.

El principal sospechoso de este crimen es el novio de la mamá del menor de edad, que aún sigue prófugo de la justicia y por lo cual la familia del bebé reclama a las autoridades celeridad en la investigación.

Este jueves 23 de febrero se conoció el reporte de Medicina Legal sobre el cadáver del pequeño Matías, en donde hay escabrosos detalles de su muerte, pues en primer lugar se indica que murió asfixiado por un cable de celular. Además, la necropsia revela que el bebé sufrió abuso sexual y también tenía varios golpes, desgarraduras y raspaduras, signos de que fue cruelmente maltratado antes de morir.

“Si el niño hubiera quedado vivo hubiese quedado inválido o cuadraplégico. Lo único que me pregunto es que ya lleva un mes desde lo que le pasó al niño y este tipo sigue suelto. Las autoridades no se inmutan a hacer algo. Él debe estar en Bogotá porque no ha salido de la ciudad”, declaró al respecto Jonathan Herrera, tío del menor de edad asesinado, para CityTV.

Su familia reclama que la justicia actúe con celeridad y que se lleve a cabo una investigación que permita dar con el paradero de este hombre que estaría desaparecido. Además, Herrera reveló que él y su familia han recibido amenazas por parte de las hermanas del presunto asesino por medio de redes sociales, por lo que solicitan que la justicia actúe frente al caso.

Este caso se conoció el pasado 20 de enero, cuando el tío de la menor narró varios de los detalles de cómo se conoció este crimen. El bebé, para entonces, había quedado al cuidado de su mamá, una joven de 17 años.

“Ella tenía un noviazgo con él y siempre que él llegaba, el niño aparecía con golpes, el niño aparecía aporreado, hasta el día de hoy que me llamó mi mamá y me dijo que le habían entregado el niño casi muerto y que mi hermana había salido corriendo”, dijo tras el crimen.