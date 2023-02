“La quimioterapia ha disminuido el tumor”: Roy Barreras está feliz por avance positivo de su cáncer

A través de su cuenta en Twitter, el presidente del Senado, Roy Barreras, compartió el más reciente examen de resonancia magnética de abdomen, que determina el estado de su tumor cancerígeno.

Con alegría, señaló que “gracias a la radioterapia y quimioterapia y al cuidado de los médicos el tumor ha disminuido en un 90% !! Dia de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal”, escribió.

A Barreras, el pasado 3 de octubre de 2022, la Fundación Santa Fe le diagnosticó cáncer de Colón en la vía digestiva baja. Dos meses después, fue sometido a una cirugía para la implantación de catéter subclavio, previo al inicio de su tratamiento endovenoso de quimioterapia.

¿Qué pasará con su cargo como presidente del Senado?

Ante su delicado estado de salud, el congresista es consciente y tiene clara su decisión de retirarse como presidente del senado. Esto se conocerá el próximo mes de abril.

“En abril hay una tomografía, un examen sofisticado que me dirá si me curé o no. Entonces, si yo me tengo que operar ese mes, es mi responsabilidad -lo he dicho a los colombianos, al gobierno para que se prepare- es posible que me tenga que retirar del Congreso”.

Además, agregó que esta no es su decisión, “sino del creador. Afortunadamente, soy un hombre creyente, por eso no le temo a la muerte”.

Y de manera jocosa, el jefe del legislativo, señaló que “el asunto de mi salud no es problema mío. Es de los médicos. No le obedezco a todos los médicos, porque me dijeron que me retirara de mi oficina y eso sí está como difícil. Mi problema es sacar las reformas”.