“Dejen empezar el debate”: Jalón de orejas de Roy Barreras por demoras en radicación de reformas

Este domingo, el presidente del Senado, Roy Barreras, habló sobre varios temas en entrevista con Noticias Caracol.

El congresista, a cargo del Legislativo, señaló que una de sus principales prioridades es la política de ‘La Paz Total’, que busca el sometimiento de grupos armados y bandas criminales.

“La paz implica el sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia implica que haya una ley, si no hay ley, no hay sometimiento y no hay paz, esa es la prioridad”.

Mientras que, por otra parte, se refirió a la Reforma a la Salud y aseguró que sí la apoya, pero que difiere de ciertos puntos, como otros sectores, a los que, dijo, debe escuchar.

“La ministra de Salud no dialoga. Tiene que escuchar. Ya no es la directora de una ONG (...) (No hay que) destruir todos los sistemas de información, de calidad, de seguimiento, de auditoría, construidos durante 30 años por esa institucionalidad privada. Si acabamos ese sistema, ¿a quién van a llamar, al concejal del pueblo o al secretario de Salud a ver si le contesta para ver si le consigue un cupo en el hospital público?”.

El jalón de orejas a las ministras de Trabajo y Salud

En línea con este tema, Barreras se mostró preocupado respecto a las demoras en la radicación de las reformas lideradas por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y de Salud, Carolina Corcho.

“Hay dos maneras en que se hunden las leyes: porque las votan en contra, y sé que eso no va a ocurrir; y la otra es que el tiempo se acabe”.

Sobre su énfasis en el tiempo, argumentó que ya llevan “siete meses preparando los textos. Para que ahora me salgan con que necesitan otros 15 días”.

Por ello, les hizo un llamado para que lo hagan máximo este martes 7 de febrero, pues esta vez tiene la mitad del tiempo para debatirlo, antes de las elecciones regionales.

“Yo no conozco ningún texto. Ni los colombianos tampoco. Si lo radican esta semana nos ganamos mes y medio. El año pasado tuve seis meses para aprobar todas las reformas”.

Finalmente, el presidente del Senado se dirigió directamente a Ramírez y Corcho, y les envío un mensaje.

“También les doy ideas respetuosamente con la experiencia que tengo: los debates en el congreso son para mejorar los textos. Si todavía les falta pulirlos, no los entreguen perfectos. Pero dejen empezar el debate. Radíquenlas ya. ¡Ayúdennos! Ayúdenle al presidente, ministras”.